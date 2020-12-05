首次遊故宮南院成百萬遊客幸運兒 獲1年免費入館等好禮

全球新冠肺炎疫情持續發燒，博物館經營面臨極大挑戰，台灣疫情控制得宜加上國旅復甦，嘉義縣故宮南院延續去年百萬參觀熱潮，今天下午參觀人次再次突破百萬，兌現院長吳密察宣示翻轉南北院的目標。

故宮南院開館5周年前，下午自台中、首度到南院的謝姓遊客，購票成為故宮南院今年百萬名入館的幸運觀眾，除獲贈愛台灣博物館卡2張，可享1年無限次參觀故宮南北兩院以及國內8家核心博物館18個園區，並享有20個合作場館門票優惠外，還獲得限量犧尊造型跳跳馬1隻，謝姓馮遊客直呼「好運氣！」

故宮南院說，今年規畫人氣國寶翠玉白菜及白瓷嬰兒枕、清明上河圖等明星展件過新年，推出皇帝的多寶格、青銅饗宴、呼畢勒罕-清代活佛文物等特展，增設書畫展覽專廳「翰墨空間」、戶外美術館揭幕，都為南院挹注不少看展人氣。

6月夏至日環食觀測、7月無人機與水上舞者人機互動演出等活動，將入園人數推至高峰；園區裡新設兒童最愛的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施，以及暑假親子月、故宮亞洲藝術節等活動，讓南院成為闔家出遊的首選。

為便利民眾來南院交通，提供高鐵嘉義站至南院免費接駁車、園區停車改採計次收費之外，12月25日起台鐵嘉義站至高鐵嘉義站的BRT公車將增設故宮南院與嘉義市文化中心 (檜意森活村)兩站。