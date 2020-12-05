白河遶境釀1死 南市府：籲其他縣市遵守優質廟會政策

台南白河區廟會遶境活動發生意外，經查為高雄市彌陀區三千宮在今天上午到白河區湄洲宮參加遶境活動，於中午時發生意外，台南市政府民政局表示，上月18日即召開寺廟優質化宣導會議，並成立巡查小組監控，未料仍發生憾事。

民政局指出，三千宮原定農曆6月要到馬沙溝海灘完成3年一科香的第3次請火儀式，但因疫情而延到昨天晚上進行。昨晚約11時到達將軍漁港南波堤處進行請火儀式，直到今天上午約6時在參拜李聖宮後，即整隊前往白河區的交陪境；所有參加活動成員約1600人，神轎19頂、馬匹隊伍共15隻及數十隊陣頭。

白河區公所為推動轄區寺廟優質化工作，在接獲湄洲宮申請該宮遶境活動時，11月18日召開寺廟優質化宣導會議，會中由民政、環保、警察、消防及區公所等單位向參與宮廟宣導遶境相關規定，要求遵守減少鞭炮燃放，並在今天成立巡查小組監控活動，卻仍發生憾事。

民政局表示，台南市近來廟會活動，主辦寺廟都積極配合推動優質廟會政策，減少燃放鞭炮及降低噪音，但常因少數外縣市參香的宮廟及私人神壇未能遵守優質廟會政策造成違規事件，對台南市民生活環境造成嚴重影響，呼籲其他縣市友宮陣頭到台南市進香要遵守規定，共同提升市府優質廟會政策，並請各區公所加強宣導，避免意外再發生。