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慶祝台南林百貨89歲生日 「小時候大時代」近500人遊行
台南林百貨今天為慶祝89歲生日，邀請23組團體、近500人參加府城摩登大遊行，並以「小時候大時代」為主題，呈現台灣各年代童年生活記憶，用不同世代的隊伍演繹大時代。
林百貨1932年12月5日開幕，今年摩登大遊行也特地挑在開幕首日舉辦，這次更有別以往，首度從西門路開始至忠義路口的中正路段全為雙向封路，讓遊行隊伍帶來互動演出。
今年林百貨將主題設定以「小時候大時代」為遊行重點，將過往台灣的常日時光，以漫畫、童玩工藝、傳統表演藝術及老物件的發展史，來重現過去生活的點滴，喚起大眾小時候的童趣回憶，藉此創作屬於自己的大時代。
林百貨指出，這次遊行有神氣威風的扯鈴、廟口守候的精采布袋戲演出、過去的兒時柑仔店味道、老電影的風華絕代，在新時代的創意重現與傳承中，有更不同的風貌。
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