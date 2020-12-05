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面對高齡失智嘉義市超前部署 建構友善失智照顧網絡

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠稱讚大溪厝社區長輩，製作的小品盆栽充滿巧思。記者卜敏正／攝影
黃敏惠稱讚大溪厝社區長輩，製作的小品盆栽充滿巧思。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府日前委託嘉義基督教醫院失智症整合中心，選定大溪里營造嘉義市第2個「失智友善社區示範點」，今天在里辦公處花草巷弄辦「大溪憶嘉親園遊會」，呼籲認識失智症，一起當失智天使，包容、接納失智長者。

嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧、市議員張秀華、傅大偉、孫貫志、陳姿妏、鄭光宏、黃大祐、李忠曆，及嘉義基督教醫院失智症整合中心主任陳誠仁、社區健康部主任黃秀珍，今天都齊聚大溪里，參與友善社區失智園遊會，分享長輩親手料理。

黃敏惠表示，面對高齡社會衍生失智議題，市政府已超前部署，除加強醫療與社區照顧資源，更要讓市民認識失智症，破除對失智症刻板印象，進而包容、接納、鼓勵照顧者，安心帶失智長輩走出家門丶與社區、街坊互動。

黃敏惠說，嘉義市已有5000名失智友善天使，共同幫助失智長輩，北門驛也是國民健康署，去年推動的10處失智友善社區之一，這次透過嘉基協助，推動西區大溪里成為另一失智友善社區示範點，也希望更多人認識失智症，都成為失智者守護天使。

大溪里長葉秋蘭現場也扮演失智友善天使，示範遇到失智者，要有「 看、問、留、撥」的關懷技巧，並直言身邊朋友，幾乎都有照顧、遇到失智長輩經驗，大溪厝也營造失智友善店鋪，除提供失智者休息，也鼓勵家庭帶著失智長輩一起走出來。

衛生局副局長廖育瑋表示，失智長輩做的許多事不合常理，他們可能順手拿東西不付錢，講話大聲、甚至吵鬧，但只要認識失智症，每個人都多點耐心、多些關懷，讓友善失智照顧網絡相連，失智長輩走出家門將更安全。

嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加大溪厝「失智友善社區」園遊會。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名市議員，今天都參加大溪厝「失智友善社區」園遊會。記者卜敏正／攝影
社區長輩贈送盆栽給黃敏惠，及嘉基失智症整合中心主任陳誠仁。記者卜敏正／攝影
社區長輩贈送盆栽給黃敏惠，及嘉基失智症整合中心主任陳誠仁。記者卜敏正／攝影

失智症 嘉義 黃敏惠

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