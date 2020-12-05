南科就業人口大增孩子沒校可讀 LM特區確定設新校

隨著南科就業人口逐年增加，國中小不敷所需，台南市教育局長鄭新輝表示，已決定在LM特區新設國中小學校，最快113年就可招生。另大港國小因學生來源被瓜分，有多出的閒置空間，幼兒園將增為10班，成為全市幼兒園班數最多的國小。

受到少子化影響，雖然許多國中、小都在減班，但也有部分學校持續增班。南科就業人口逐年增加，預估5年內會再增加1萬人，居民都憂心國中小不敷所需，孩子會沒學校可讀。因此，教育局除另興建小新國小新校區，善化國中增班，也計畫提供土地，向科技部爭取經費設置南科實中分校，不過，因科技部意願不高，最後決定向國教署爭取經費，在LM區蓮潭里設置同時以國中、國小的國民中小學。

鄭新輝說，提供在地優質教育環境，滿足南科發展的需求是國家的政策，要在LM區新設國中小也是確立目標，目前正向國教署爭取經費，若順利的話，希望能在113年完成並招生。

北區的大港國小曾是台南人數最多的國小，82年時有4600多人，後來為了紓緩過多的學生，規定非學區學生不能就讀，為此校長還被叫到市議會質詢。但隨著周邊海佃、文元、賢北國小的設立，生源被瓜分而逐年減少，目前不到40班；接著九份子國中小明年也完工並要招生，班級數還會再減。

鄭新輝說，學校不在大，最重要的是要有特色，班級減少也是另種契機，未來計畫利用多出來的空間設置幼兒園，由目前6班增加到10 班，未來也有助於學校穩定學生來源。

大港國小校長梁慶國對於幼兒園要再增班樂觀其成，他說，該校落實教育品質，以英語、藝術人文、健康促進為特色，把成就帶給孩子。