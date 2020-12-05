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賴清德參加東石鄉富安宮王船祭 提醒信眾防疫不鬆懈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德（左二）上午由縣長翁章梁陪同參拜。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德（左二）上午由縣長翁章梁陪同參拜。記者魯永明／攝影

嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮，是地方重要信仰中心，一年一度王船祭今天登場，副總統賴清德上午由縣長翁章梁陪同參拜，大批信眾拿看板熱情迎接，賴清德與眾人搏感情，不忘轉述小英總統的話，提醒大家防疫如同棒球賽，不到結局不能鬆懈。

副瀨村是屏東縣長潘孟安愛將、前屏東縣府國際暨傳播事務處長黃建嘉故鄉，黃7月向潘請辭，獲賴清德延攬當秘書，黃建嘉陪賴清德回故鄉參加王船祭，賴清德特別向大家介紹黃建嘉，原訂停留20分延長到40分。

賴清德由翁章梁、立委蔡易餘等陪同，分別參拜五府千歲、義愛公及停放廣場的王船，信眾拿寫「副總統我愛你」、「祝步步高昇」、「台灣防疫成功」看板，賴笑容滿面說，他代表總統上香、獻財帛，祝國運昌隆、總統政躬康泰、大家發財。

賴清德讚揚翁章梁、蔡易餘及東石鄉長林佳瑩等、10連任的副瀨村長林泰平等來賓說，嘉義縣及副瀨人才輩出，「我嘉義、我副瀨！我驕傲！」，贏得眾人熱烈掌聲。

王船祭吸引許多信徒參加，農曆6月1日代天巡狩祭典，農曆10月送王船祭，村民齊聚備香案祈求平安，王船所到之處，炮聲不斷，非常熱鬧，木雕紙紮王船取名「富安號」，船錨和船身小巧精緻，富安宮開基神尊朱府千歲，來到副瀨逾3百年歷史，特別的是廟內還供奉全台罕見的「日本王爺」義愛公。

下午送王船「富安號」，地點在副瀨安檢所附近的王船碼頭，王船兩側有12生肖圖、彩繪飛馬、雲彩及紙雕船夫，還設計尾舵等，送王船會滿載各種生活用品，由信眾一同抬到王船碼頭，吉時焚燒化火，恭送客王。

王船「富安號」兩側有12生肖圖、彩繪飛馬、雲彩及紙雕船夫，還設計尾舵等，送王船會滿載各種生活用品，由信眾一同抬到王船碼頭，吉時焚燒化火，恭送客王。記者魯永明／攝影
王船「富安號」兩側有12生肖圖、彩繪飛馬、雲彩及紙雕船夫，還設計尾舵等，送王船會滿載各種生活用品，由信眾一同抬到王船碼頭，吉時焚燒化火，恭送客王。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德上午由縣長翁章梁陪同參拜，大批信眾拿看板熱情迎接。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德上午由縣長翁章梁陪同參拜，大批信眾拿看板熱情迎接。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德（中）上午由縣長翁章梁陪同參拜在廣場致詞。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德（中）上午由縣長翁章梁陪同參拜在廣場致詞。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德上午由縣長翁章梁陪同參拜，大批信眾拿看板熱情迎接。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉副瀨村富安宮王船祭登場，副總統賴清德上午由縣長翁章梁陪同參拜，大批信眾拿看板熱情迎接。記者魯永明／攝影

王船 賴清德 屏東縣

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