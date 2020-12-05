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橘世代「銀采達人」用造型氣球讓長輩更有自信快樂生活
嘉義市政府今天在市府辦理「橘世代銀采飛揚」成果發表，展現「銀髮人才資源中心」、「大齡自我挑戰圓夢」計畫；獲頒「銀采達人」的林秀姿，退休後積極學習造型氣球，走訪各里教長輩玩氣球，不僅自己快樂，也助阿公阿嬤返家與子孫互動、生活更有成就感。
嘉義市長黃敏惠表示，再過5年台灣將進入超高齡社會，每5人就有1名老人，許多人都說嘉義老人多、適合長輩居住，事實上這就是市府的「超前部署」。
黃敏惠說，市府一直努力善用長者經驗與智慧，有效運用高齡資源，讓長輩從被動依賴者成為主動照顧者，「銀髮人才資源中心」和「大齡自我挑戰圓夢計畫」，就是專為橘世代提供的人力資源平台與教育課程，今天領獎的「不老規劃師」、「銀采達人」，將讓銀髮長輩成為新世代活力、前進動力。
「銀采達人」62歲林秀姿表示，6年前補習班退休後，先去學茶道、參加社大課程，但總覺得只是自己內在成長，似乎少了對外互動、對社會的幫助，直到接觸造型氣球，忽然覺得這不僅是快樂學習，也能感受拿到氣球者的喜悅、歡樂。
林秀姿說，為學習造型氣球，曾走訪各地上課，得知有海外名師來台，她也像追星般報名上課，學習有成後再融入自己創意，透過市府課程、活動，將造型氣球帶入社區，讓長輩玩得開心、學得快樂。
她說，也曾參加教育部「高齡自主學習團體」成為帶領人，教高齡者學習第二專長、增強自信心，許多阿公阿嬤學會藝術造型氣球創作，與孫子女們有共同話題，不僅增進祖孫情感，也讓長輩活得更有信心。
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