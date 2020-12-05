年輕女總幹事改良百年鹽水意麵 結合肉燥罐頭攻伴手禮

台南鹽水農會今年慶祝成立百周年，69年次的總幹事邱子軒上任後，將有300多年歷史的鹽水意麵大膽改變，推出「日曬意麵─寬麵」，有別於傳統意麵細麵體，為創新波浪狀寬麵麵體，加上調味包搶進乾拌麵市場，今年的意麵業績多增加3成，往年平均約600萬元，今年已達到900萬元，月底還要結合蔥香肉燥搶攻伴手禮市場。

邱子軒表示，今年面對新冠肺炎疫情「宅經濟」當道，加上改良版的日曬意麵搭上台南「英雄麵」，造成大熱賣，都是讓今年鹽水意麵業績上揚的原因，在乾拌麵之後，看準的是年節的伴手禮市場，配合國產豬肉行銷，委託國內知名欣欣肉品公司生產「蔥香肉燥」，不論是傳統意麵或改良的寬麵，肉燥搭意麵最對味。

邱子軒說，鹽水意麵伴手禮會有兩袋麵及兩罐肉燥的組合，訂價會在下周決定，除了透過農會網站及各地農會實體

超市販售，也會上知名的蝦皮或YAHOO電商購物平台，讓更多消費者都可以品嘗得到。