購買身心障礙產品送清潔隊 達德愛心讓施與受都溫暖

配合國際身心障礙者日，達德能源集團特地向雲林身心障礙社團購買大批手工產品，再轉贈給全縣20個清潔隊，一則幫助身心障礙社團促銷產品，一則感謝清潔隊員平日辛勞，一舉兩得，雲林縣社會處長林文志今天代表接受，也感受這項「施受兩頭暖」的溫暖巧思，認為相當有意義。

達德捐贈儀式，50位身心障礙社團代表到場觀禮，社會處特別安排手語翻譯，傳達愛的訊息，達德能源德國總部霍克（Christoph Hoppe）也專程共襄盛舉。

林文志表示，達德能源公司董事長王雲怡體現企業責任，提供身心障礙朋友自力更生機會，這些產品是身心障礙者累積心力的成果，達德公司向他們採購再轉贈清潔隊員，創造雙贏，令人感佩。

達德公關經理周怡倫也說，達德董事長王雲怡本著企業回饋地方，一直關心雲林，不久前向雲林蕉農採購大批香蕉給全縣小學生吃健康；雲林資源不如其他縣市，王雲怡希望借此拋磚引玉，讓雲林鄉親生活更美好，期待這次採購的手作餅乾、糕點、茶飲及天然香皂等精品，轉送給勞苦功高的清潔隊員，一起感受身心障礙者巧手的溫度。