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購買身心障礙產品送清潔隊 達德愛心讓施與受都溫暖

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
達德公關經理周怡倫代表致贈向身心障礙社團購買的愛心精品給雲林縣府社會處，再轉給全縣清潔隊。記者蔡維斌／攝影
達德公關經理周怡倫代表致贈向身心障礙社團購買的愛心精品給雲林縣府社會處，再轉給全縣清潔隊。記者蔡維斌／攝影

配合國際身心障礙者日，達德能源集團特地向雲林身心障礙社團購買大批手工產品，再轉贈給全縣20個清潔隊，一則幫助身心障礙社團促銷產品，一則感謝清潔隊員平日辛勞，一舉兩得，雲林縣社會處長林文志今天代表接受，也感受這項「施受兩頭暖」的溫暖巧思，認為相當有意義。

達德捐贈儀式，50位身心障礙社團代表到場觀禮，社會處特別安排手語翻譯，傳達愛的訊息，達德能源德國總部霍克（Christoph Hoppe）也專程共襄盛舉。

林文志表示，達德能源公司董事長王雲怡體現企業責任，提供身心障礙朋友自力更生機會，這些產品是身心障礙者累積心力的成果，達德公司向他們採購再轉贈清潔隊員，創造雙贏，令人感佩。

達德公關經理周怡倫也說，達德董事長王雲怡本著企業回饋地方，一直關心雲林，不久前向雲林蕉農採購大批香蕉給全縣小學生吃健康；雲林資源不如其他縣市，王雲怡希望借此拋磚引玉，讓雲林鄉親生活更美好，期待這次採購的手作餅乾、糕點、茶飲及天然香皂等精品，轉送給勞苦功高的清潔隊員，一起感受身心障礙者巧手的溫度。

達德能源德國總部代表霍克也說，很高興參與這樣神聖的捐贈活動，12月是充滿愛的月分，選擇耶誕節來幫助別人更有意義，他深深感受到台灣人熱情與愛。

雲林縣府社會處長林文志致感謝狀感達德公司總部代表，感謝達德的用心與善心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府社會處長林文志致感謝狀感達德公司總部代表，感謝達德的用心與善心。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，縣府社會處長透過手語老師感謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，縣府社會處長透過手語老師感謝大家的愛心。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，感恩平日辛勞，讓施與受都感受溫暖，意義非凡。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，感恩平日辛勞，讓施與受都感受溫暖，意義非凡。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，感恩平日辛勞，讓施與受都感受溫暖，意義非凡。記者蔡維斌／攝影
達德能源公司向雲林身心障礙團體購買大批手作文創產品，轉贈給全縣20個清潔隊，感恩平日辛勞，讓施與受都感受溫暖，意義非凡。記者蔡維斌／攝影

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