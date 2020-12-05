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發展物聯網智慧防災 台南再增加150處路面淹水感測器
台南市水利局近年積極發展物聯網智慧防災並獲IDC智慧水務國際大獎的肯定，透過智慧防汛網整合物聯網科技，加快各地決策與應變時效，降低淹水風險與損失。今年度向水利署爭取補助經費750萬元，增設150支路面淹水感測器，預計年底前完成，建置後台南市淹水感測器共計262處，分布於範圍增至台南市33個行政區，以達及時掌握防範，降低淹水災情之效。
水利局表示，從107年起與水利署合作辦理智慧防汛網計畫，在台南市易積淹水路段裝設「路面淹水感測器」並搭配智慧防汛網建置之物聯網傳輸技術即時回傳監測水深，讓防災人員在第一時間掌握資訊即時通報。
水利局指出，淹水感測器資訊同步公開在「台南水情即時通」APP，可供一般民眾查詢，民眾及防災人員可透過APP即時掌握路面淹水感測器之淹水資訊，淹水感測器達警戒值時，APP將主動推撥訊息給民眾，讓民眾及防災人員能在第一時間掌握資訊即時通報防範，以降低積淹水災情。
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