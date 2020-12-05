影／妳是我的眼！ 國三女每天領視障父走3公里路回家

嘉義市城隍廟慈善會今天頒發第七屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰51名不畏逆境孝親楷模，國三生陳婕瑜長年引領視障父親下班後穿梭車水馬龍街道返家，孝行感人，父親陳保名頒獎時唱出「你是我的眼」，表達內心對妻女的感謝，讓人動容。

民生國中三年級學生陳婕瑜與父親陳保名、母親張蔚瑩，今天一同到嘉義市城隍廟受獎，上台分享生命歷程。

52歲的陳保名表示，10年前因家族性遺傳糖尿病意外失明，左眼全盲，右眼視力僅剩一隻手範圍，原從事汽車公司業務，因此失去工作，全家頓失經濟支柱，經過家人不斷鼓勵下，才逐漸走出幽谷。

他說，經過漫長2年，他終於有勇氣面對未來，接受視障按摩及盲用電腦種子教師培訓、考取證照，先到嘉義市府工作，四年前到民生國中負責行政庶務。

陳保名哽咽的說，每天早上妻子開車送他跟婕瑜上班上課，他下午就和子女一起回家，3公里路程除搭公車，還必須穿梭車水馬龍街道，幸好有婕瑜及過去婕瑜兄姊相伴，才能平安走過這段路，婕瑜曾跟他說，「爸爸，我是你的眼，手放我肩膀，我帶著你走」，讓他內心激動、腳步卻更踏實。

「謝謝爸爸媽媽都辛苦了！」陳婕瑜說，帶父親回家這段路雖然辛苦，但很開心能夠幫助父親，最開心這次能獲獎，拿獎學金幫忙家庭，未來想當獸醫師，工作賺錢回報父母養育之恩。