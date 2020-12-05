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影／妳是我的眼！ 國三女每天領視障父走3公里路回家

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
陳婕瑜(右)是父親陳保名的眼睛，每天領父親走3公里路回家。記者卜敏正／攝影
陳婕瑜(右)是父親陳保名的眼睛，每天領父親走3公里路回家。記者卜敏正／攝影

嘉義城隍廟慈善會今天頒發第七屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰51名不畏逆境孝親楷模，國三生陳婕瑜長年引領視障父親下班後穿梭車水馬龍街道返家，孝行感人，父親陳保名頒獎時唱出「你是我的眼」，表達內心對妻女的感謝，讓人動容。

民生國中三年級學生陳婕瑜與父親陳保名、母親張蔚瑩，今天一同到嘉義市城隍廟受獎，上台分享生命歷程。

52歲的陳保名表示，10年前因家族性遺傳糖尿病意外失明，左眼全盲，右眼視力僅剩一隻手範圍，原從事汽車公司業務，因此失去工作，全家頓失經濟支柱，經過家人不斷鼓勵下，才逐漸走出幽谷。

他說，經過漫長2年，他終於有勇氣面對未來，接受視障按摩及盲用電腦種子教師培訓、考取證照，先到嘉義市府工作，四年前到民生國中負責行政庶務。

陳保名哽咽的說，每天早上妻子開車送他跟婕瑜上班上課，他下午就和子女一起回家，3公里路程除搭公車，還必須穿梭車水馬龍街道，幸好有婕瑜及過去婕瑜兄姊相伴，才能平安走過這段路，婕瑜曾跟他說，「爸爸，我是你的眼，手放我肩膀，我帶著你走」，讓他內心激動、腳步卻更踏實。

「謝謝爸爸媽媽都辛苦了！」陳婕瑜說，帶父親回家這段路雖然辛苦，但很開心能夠幫助父親，最開心這次能獲獎，拿獎學金幫忙家庭，未來想當獸醫師，工作賺錢回報父母養育之恩。

嘉義市城隍廟慈善會第七屆「清寒孝親獎楷模助學金」，獎勵設籍嘉義市，就讀嘉義市各國小、國中及高中，孝親品行優異的清寒家庭學生。今年高中職組14名，每人獲7000元助學金，國中組16名，每人5000元，國小組21名每人3000元。

嘉義市城隍慈善會會長蘇文聰(左起)、立委王美惠，都稱讚陳婕瑜(左四)的孝行。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍慈善會會長蘇文聰(左起)、立委王美惠，都稱讚陳婕瑜(左四)的孝行。記者卜敏正／攝影
陳婕瑜(左起)和父親陳保名、母親張蔚瑩，上台分享得獎喜悅。記者卜敏正／攝影
陳婕瑜(左起)和父親陳保名、母親張蔚瑩，上台分享得獎喜悅。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟慈善會今天頒發「清寒孝親獎楷模助學金」。記者卜敏正／攝影
嘉義市城隍廟慈善會今天頒發「清寒孝親獎楷模助學金」。記者卜敏正／攝影
陳婕瑜和父親陳保名、母親張蔚瑩相互擁抱，感謝一家人共同努力、相互支持。記者卜敏正／攝影
陳婕瑜和父親陳保名、母親張蔚瑩相互擁抱，感謝一家人共同努力、相互支持。記者卜敏正／攝影

嘉義 孝親 城隍廟

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