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行銷台南「鹽水意麵」 黃偉哲：今天帶給柯文哲品嘗
台南市長黃偉哲今天出席鹽水商圈意麵節，力推從小吃到大的鹽水意麵，他說，鹽水不只是蜂炮或月津港燈節，像台南市4、5月推出「麵麵俱到」，集合各農會的10多種好麵中都很好吃，但鹽水意麵是他吃起來最有滋味的，今天將到台北士林官邸推廣台南農特產品，就要帶鹽水意麵給台北市長柯文哲品嘗。
由鹽水區公所與鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合辦，今天在鹽水區公所前中山路舉辦「鹽水商圈意麵節—津有意思嘉年華」活動，匯聚商圈美食、特產及伴手禮，還有一日限定市集、集章摸彩、美味意麵試吃、國產豬美食品嘗、大型扭蛋機體驗及特色表演，人潮大排長龍相當熱鬧
區長姜家彬表示，為推廣在地美食小吃及消費體驗，公所與鹽水商圈合作推出「集章摸彩」，活動期間在鹽水店家或當日市集不限金額消費或體驗集三個章即可參加摸彩，有平板、自行車等獎項，讓民眾透過趣味簡單集章活動體會鹽水美食及風情；公所也首度推出大型蜂炮鴿造型扭蛋機讓集章民眾體驗，限量二百份商圈好禮讓民眾來嚐鮮。
今天活動10點開始，有鹽水意麵免費試吃，鹽水區農會今年推出改良版寬的鹽水意麵，相當受到歡迎，還有台南市養豬協進會推出國產豬美食品嘗活動。鹽水區公所也與在地商圈合作，搭配消費集章搶先推出特約店家DM折扣禮，活動期間至合作特約店家可享限定優惠，並與商圈合作推出月津港長輩圖徵選，藉由有趣活動宣傳鹽水在地特色。
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