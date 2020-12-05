台南再添3處經典小鎮 黃偉哲：要讓遊客賓至如歸

台南市再添3處經典小鎮，包括安平區、北門區、官田區，台南市長黃偉哲表示，今年一次增加3處是歷次最佳成績，目前台南已有6處經典小鎮，本身都充滿在地特色，將積極提案爭取中央補助，持續加強小鎮建設，提升旅遊品質服務，讓遊客感到賓至如歸。

觀旅局長郭貞慧表示，台南有37區，經認證的經典小鎮已有6區，為全台第二多，過去透過專案行銷，台南的經典小鎮遊客至少提升3成，此次入選的小鎮更別具意義，不僅有融舊鑄新的文化聚落、歷史背景、濱海及候鳥等自然生態等，更有獨特的生活文化特色，相當多元。

觀旅局指出，安平為台灣的第一城，也是台灣十大觀光小城之一，有著不同時期所遺留下來的歷史足跡及常民文化。北門為昔日倒風內海淤淺泥積而成，有許多自然景觀、鹽業文化及宗教信仰，也是雲嘉南濱海國家風景區管理處所在地。

官田區則是今年剛開幕就爆紅的西拉雅國家風景區管理處所在地，最著名的是烏山頭水庫、官田菱角，近年也因復育水雉，成為產業發展與環境保護共生平衡發展的示範地區之一。