翁章梁與立委爭取嘉義要科學園區 蘇貞昌：科技部評估

嘉義縣人口跌破50萬人，又在幸福城市排名殿後，轄區工業區雖陸續開發，卻跟不上人口流失，科學園區相較地方自主開發產業園區，提供更健全基礎設施、優惠的稅賦減免及強大的產業聚落，為此，縣長翁章梁最近聯手立委陳明文、蔡易餘，分別向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌爭取。

翁章梁臉書貼出與小英總統同框合照，以及陳明文、蔡易餘質詢蘇貞昌的照片，說明爭取科學園區情形，翁說，「11月15日，我傳希望嘉義設科學區line呈總統蔡英文，彙整嘉義發展重要事項拜託蘇貞昌院長，其中最重要項目就是爭取設立科學園區。

陳明文與蔡易餘也在立法院質詢向蘇貞昌表達，嘉義人希望爭取科學園區帶動發展，獲蘇貞昌正面回應，要科技部進行評估。」

他說，大埔美、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館與民雄航太園區等產業園區，正逐步落實，這些開發案相信會為嘉義帶來新發展機會。嘉縣有土地與便利交通優勢，搭配既有產業發展與更多的廠商投資，相信在嘉義設科學園區，不只可以促進嘉義發展，更可擴充科技業能量，有利於台灣整體產業佈局，期待中央在嘉義設科學園區，讓台灣與嘉義都越來越好。