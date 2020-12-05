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嘉義漁村老化缺工 烏魚季製作烏魚子靠「千歲團」老人
烏魚季登場，嘉義縣是頂極烏魚子生產基地，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚收成接近尾聲，進入烏魚子製作，漁村老化缺工，製作烏魚子落在老人及新住民，縣府農業處漁業科長張建成日前發現9名製作烏魚子的老婦人，加總年紀逾6百歲；烏魚養殖業者說，產地到處可見「千歲團」。
製作烏魚子工序繁鎖，且需細緻手工及耐心，是一門很深的學問，從挑選烏魚、魚卵分級、刮血、綁線、鹽漬、脫鹽、整型、修補、重壓、曝曬乾燥、包裝，才能做出頂級烏金。
這周剖烏進入尾聲，緊接著是大規模製作烏魚子，張建成發現布袋有9名老婦人，加總年紀逾600歲，年紀最大近80歲，手腳不再俐落，但綁棉線專業及細心，令人感佩。
「每年烏魚季都出現缺工，找不到工人」，烏魚子大盤商蔡義柏說，現在漁村工人主要靠老人及新住民，1天工作10小時工資1600、1700元，漁村無移工引進，勞動力老化不足是最大隱憂。
今年烏魚豐產，受疫情衝擊，餐廳及外燴食材烏魚子需求減少，又國際疫情嚴峻，外銷拓展困難，價格下跌，漁民無豐產喜悅，不過，魚卵取出後，烏魚殼產地價每斤40至45元，賣到傳統市場，價格還不錯。
縣府及養殖協會為行銷優質烏魚子，上個月到台中草悟道舉辦市集，行銷烏魚子，輔導業者上架「東森電商嘉義優鮮館」銷售，另本月下旬舉辦嚴選黃金烏魚子競賽，26日在嘉有好市集銷售，同時規畫明年農曆年前，到外縣市辦烏魚子及農特產市集。
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