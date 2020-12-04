快訊

台鐵北往東路線中斷 北市府轉運站排隊人潮不斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林二鄉市獲選經典小鎮 林聖爵：歡迎挖掘斗六之美！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
斗六圓環夜景吸引許多人慕名而至。圖／斗六市公所提供
斗六圓環夜景吸引許多人慕名而至。圖／斗六市公所提供

交通部觀光局繼「2019小鎮漫遊年」、「2020脊樑山脈旅遊年」後，將2021年定位為「台灣自行車旅遊年」，經評選雲林縣斗六市、口湖鄉獲選為台灣經典小鎮3.0，斗六市長林聖爵今天北上至交通部參加經典小鎮授證典禮，他開心邀請全國鄉親一起「自行車騎起來！」挖掘斗六之美。

雲林縣長張麗善表示，縣府結合觀光局推出年度主題年，同時推廣綠色永續低碳旅遊，盼民眾能透過親身體驗，騎自行車遊雲林，「增強免疫力，還可遠離疫情，讓身心靈舒暢又放鬆！」

「這是一分屬於斗六人的驕傲！」斗六市長林聖爵開心分享，斗六市除是國內文旦著名產地，還有太平老街、雲中街文創聚落、凹凸咖啡館、行啟紀念館、南聖宮、石榴車站、湖山水庫、湖山寺及多家知名觀光工廠等，皆是旅遊必訪觀光景點；此外，「斗六古坑綠色運動休閒鐵馬道」更兼具通勤、通學及休憩功能，相當適合親子共遊共騎。

縣府文化觀光處長陳璧君說，口湖鄉為全國鰻魚養殖重地，觀光遊憩結合生態資源，成功串聯在地特色美食巡禮，海味與討海人的日常、魚塭、濕地風情等，更是西部沿岸海天一色的魅力所在，經過椬梧滯洪池、成龍溼地、四湖萡子寮喔熊藝術村，還有媲美「德國黑森林」的四湖鄉三條崙自行車道，也是親子自行車共遊首選路線。

陳璧君表示，雲林小鎮型態多元，以食物、文化、生活各自展現在地風情和魅力，今年雖逢新冠肺炎疫情，但雲林國旅仍大爆發，1月至8月觀光人次衝破1千萬人次，居六都以外縣市之冠，「2021台灣自行車旅遊年」期再帶動另一波人潮湧入雲林觀光！

斗六雲中街聚落極具文創風格。圖／斗六市公所提供
斗六雲中街聚落極具文創風格。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市、口湖鄉獲選為台灣經典小鎮3.0，斗六長林聖爵（中）今天北上至交通部參加授證典禮。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市、口湖鄉獲選為台灣經典小鎮3.0，斗六長林聖爵（中）今天北上至交通部參加授證典禮。圖／斗六市公所提供
斗六市石榴火車站是一座極具古色古香的建築。圖／斗六市公所提供
斗六市石榴火車站是一座極具古色古香的建築。圖／斗六市公所提供
湖山水庫依山傍水、景致怡人。圖／斗六市公所提供
湖山水庫依山傍水、景致怡人。圖／斗六市公所提供
太平老街是斗六市著名的老街。圖／斗六市公所提供
太平老街是斗六市著名的老街。圖／斗六市公所提供

斗六 自行車 口湖鄉

延伸閱讀

厲害！雲林警方3小時內在60公里外嘉義尋獲失蹤老人

「獅子王」真人版在雲林！下崙國小連摘全國獅賽四冠王

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

轉角遇見蒜香藤花！雲林斗六早餐店成另類賞花熱點

相關新聞

國道1號永康交流道聯絡道工程 全線112年通車

「國道1號永康交流道聯絡道」將串連永康交流道跨鹽水溪接國道8號，台南市政府已完成北外環到東和橋最後一標的發包作業，今天由...

台南週末7活動連續登場！6路段實施交管 在地人喊：準備塞爆

台南市本周末將有7場盛大活動展開，預計會有大批民眾湧入，為因應交通壅塞情況，自今（4）日起至6日部分路段將會實施交通管制，日前南市交通局粉專就製作一張簡易示意圖供民眾參考，讓不少人看了直呼，「誰再跟我說台南不需要捷運試試…」。

雲林二鄉市獲選經典小鎮 林聖爵：歡迎挖掘斗六之美！

交通部觀光局繼「2019小鎮漫遊年」、「2020脊樑山脈旅遊年」後，將2021年定位為「台灣自行車旅遊年」，經評選雲林縣...

嘉義頭橋工業區這公司排重金屬廢水 負責人判4月

嘉義縣頭橋工業區以成科技股份有限公司，為處理回收廢棄鉛蓄電池工廠，2年前被縣環保局查獲，公司製程中含重金屬廢水，未依處理...

南市環教「虎」厲害 虎山實小全台唯一3面綠旗認證

院環保署與美國環保署共同推動「台美生態學校聯盟」多年，台南市虎山實小長年深耕環境教育、推動聯合國Eco School生態...

來嘉創業逐夢！嘉義縣新創基地啟動暨SBIR成果發表

嘉義縣政府上午舉辦「創業逐夢，來嘉真好」新創基地啟動暨地方SBIR成果發表會，在縣長翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂...

中華醫大今發表養魚防治登革熱影片 送里鄰學校大肚魚

中華醫事科大今天發表「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」自製影片，分享大肚魚生物防治，影片將分送鄰近中小學宣導登革熱防治...

小三男、女童互動變成性騷擾 校方今啟動性平調查

雲林發生一起小三女童遭同班男同學露鳥、摸腿等性騷擾行為案件，縣府教育處長邱孝文今天受訪時表示，校方上周獲知後除介入溝通協...

枯水期露天燃燒很要命 台南消防局疾呼「不要再燒了」

台南市自前天起七股區、安南區等地露天燃燒雜草案件頻傳，適值秋冬枯水期且消防水源不足，也令消防人員疲於奔命，台南市消防局表...

揮別臭味！嘉義縣府等5公部門公廁榮獲全國五星級公廁

環保署舉辦今年「全民綠生活公廁評比享綠點」活動，從8月14日至9月30日止，由民眾投票評比，近日公布全國1萬6012座列...

嘉縣4條絕美景色步道 還有網友激推的嘉義版抹茶山

歲末年終，近日氣溫驟降，天冷大啖美食，擔心發胖嗎？嘉義縣文化觀光局推薦適合保養身形的特富野古道、二延平步道、二尖山步道及...

火雞大餐紫蘆筍走進溪口稻田饗宴 翁章梁騎花布馬宣傳

嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」， 預訂席開50桌50...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

飲料特招財神爺？基隆今年開3張千萬統一發票都買飲料

一福堂老店燒毀議員促中區都更 盧秀燕： 認同但很難

宜蘭壯圍發1000元防疫津貼 全鄉2.4萬人都領得到

台鐵東幹線斷宜花交通大亂 8旬婦不懂轉乘車站乾著急

看管樂請戴口罩！嘉義市管樂踩街嘉年華本月19日登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。