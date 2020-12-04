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雲林二鄉市獲選經典小鎮 林聖爵：歡迎挖掘斗六之美！
交通部觀光局繼「2019小鎮漫遊年」、「2020脊樑山脈旅遊年」後，將2021年定位為「台灣自行車旅遊年」，經評選雲林縣斗六市、口湖鄉獲選為台灣經典小鎮3.0，斗六市長林聖爵今天北上至交通部參加經典小鎮授證典禮，他開心邀請全國鄉親一起「自行車騎起來！」挖掘斗六之美。
雲林縣長張麗善表示，縣府結合觀光局推出年度主題年，同時推廣綠色永續低碳旅遊，盼民眾能透過親身體驗，騎自行車遊雲林，「增強免疫力，還可遠離疫情，讓身心靈舒暢又放鬆！」
「這是一分屬於斗六人的驕傲！」斗六市長林聖爵開心分享，斗六市除是國內文旦著名產地，還有太平老街、雲中街文創聚落、凹凸咖啡館、行啟紀念館、南聖宮、石榴車站、湖山水庫、湖山寺及多家知名觀光工廠等，皆是旅遊必訪觀光景點；此外，「斗六古坑綠色運動休閒鐵馬道」更兼具通勤、通學及休憩功能，相當適合親子共遊共騎。
縣府文化觀光處長陳璧君說，口湖鄉為全國鰻魚養殖重地，觀光遊憩結合生態資源，成功串聯在地特色美食巡禮，海味與討海人的日常、魚塭、濕地風情等，更是西部沿岸海天一色的魅力所在，經過椬梧滯洪池、成龍溼地、四湖萡子寮喔熊藝術村，還有媲美「德國黑森林」的四湖鄉三條崙自行車道，也是親子自行車共遊首選路線。
陳璧君表示，雲林小鎮型態多元，以食物、文化、生活各自展現在地風情和魅力，今年雖逢新冠肺炎疫情，但雲林國旅仍大爆發，1月至8月觀光人次衝破1千萬人次，居六都以外縣市之冠，「2021台灣自行車旅遊年」期再帶動另一波人潮湧入雲林觀光！
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