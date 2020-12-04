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嘉義頭橋工業區這公司排重金屬廢水 負責人判4月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義縣環保局表示，要當場查獲廢水源頭相當困難，圖為環保局稽查員，日前以繩索攀爬溪畔邊坡追查廢水源頭。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局表示，要當場查獲廢水源頭相當困難，圖為環保局稽查員，日前以繩索攀爬溪畔邊坡追查廢水源頭。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣頭橋工業區以成科技股份有限公司，為處理回收廢棄鉛蓄電池工廠，2年前被縣環保局查獲，公司製程中含重金屬廢水，未依處理程序排放，直接流向朴子溪汙染水體，經環保局提告、檢察官偵查後起訴，法院日前判陳姓、林姓負責人各處有期徒刑4月，得易科罰金。

嘉義縣府環保局長張根穆表示，本案為環保局同仁主動發現，查緝抽檢、依法移送，雖然法院對業者判刑不重，但環保局一定會持續監控該公司，確認汙水處理設備是否正常運作，若發現不法立即告發。

判決書指出，以成公司以廢棄鉛蓄電池裁切熔煉，回收電池中之鉛塊為業，陳男為「以成公司」負責人，林為公司副總經理，負責處理以成公司業務，2人都是以成公司實際負責人。

107年7月22日中午，嘉義民雄地區下大雨，雨水流入以成公司廠房內，使廠房內粉塵、部分半成品浸泡溶出鉛、鎘等各類重金屬有害物質廢水，該公司未作處理，就讓廢水排出至頭橋工業區雨水溝，流向朴子溪，因而汙染水體。

環保局人員當天在下游的「水質監測儀」，發現水質酸鹼值異常，隔日溯源至以成公司，發現排放廢水內，鉛鎘含量均超標，依法告發。

「判得太輕！」環保局內部指出，當天發現該工廠調整及重金屬補集槽輸送管線已切斷，表示廢水處理設備無法正常運作，而且該廠為「有害事業廢棄物」處理場，除屋頂雨水，所有排放水都應處理，當時現場抓到、逕行舉發真的不容易，一審判決可罰款了事，可能比行政裁罰罰得還少。

朴子溪 嘉義 水質

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