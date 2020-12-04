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台南週末7活動連續登場！6路段實施交管 在地人喊：準備塞爆

聯合新聞網 / 綜合報導
台南南美館2館上週舉辦2020森山市集及城市音樂節。圖擷自台南美術館粉專
台南南美館2館上週舉辦2020森山市集及城市音樂節。圖擷自台南美術館粉專

台南市本周末將有7場盛大活動展開，預計會有大批民眾湧入，為因應交通壅塞情況，自今（4）日起至6日部分路段將會實施交通管制，日前南市交通局粉專就製作一張簡易示意圖供民眾參考，讓不少人看了直呼，「誰再跟我說台南不需要捷運試試…」。

本週末將有7場盛大活動登場，有藝文節慶、劇團表演及廟會活動等，包括水仙宮祈安建醮廟會、正德堂建醮大典、紙風車劇團「武松打虎」、台南舊魚市場裝置藝術活動「大海的禮物」、林百貨府城摩登大遊行、耶誕燈節點燈儀式、「唱給小媽祖聽」活動等。

為因應大批民眾在週末時間湧入台南市，台南市交通局已自今日起至6日於部分路段實施封路，包含海安路、民權路、中正路、忠義路、環河街及河中街等，提醒民眾於管制時間內避開上述路段。

台南市交通局小編也製作了一張交通管制示意圖供民眾參考，許多民眾紛紛留言感謝小編，「你們辛苦了，謝謝你們。接下來很多活動，都需要大衆運輸」、「看來這週末又要擠爆了」、「誰再跟我說台南不需要捷運試試…」、「準備塞爆，絕對每一條塞滿汽車，然後機車只能夾縫求生存」、「哈…多很多人還沒覺悟呢，再反對捷運啊！」

台南美術館 林百貨 紙風車 捷運 塞車

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