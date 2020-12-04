南市環教「虎」厲害 虎山實小全台唯一3面綠旗認證

院環保署與美國環保署共同推動「台美生態學校聯盟」多年，台南市虎山實小長年深耕環境教育、推動聯合國Eco School生態學校特色課程有成，再獲綠旗學校認證，成為全台第1所榮獲3面最高榮譽綠旗認證學校。

教育局長鄭新輝表示，南市獲Eco Campus認證學校成績斐然，已有16校獲銀牌及5校獲銅牌，除了鼓勵各校在課程與教學中落實生態學校、友善環境理念外，更呼應「低碳綠能幸福大台南」的市政推動重點，首創全國，建置低碳校園標章認證制度，8年來已有571校次獲得認證。另為符應國際趨勢，也開始銜接聯合國SDGs(永續發展目標)17項指標融入環境教育計畫，希望更多學校認識國際各項重大議題及永續發展脈絡，一同為營造友善、低碳、永續發展的校園環境努力。

虎山實小校長林勇成表示，台美生態學校強調以孩子為主角，鼓勵學校帶著孩子盤點校園現況，透過孩子的環境行動、環境學習地圖、自主探究學習、獨立研究及紀錄片發表等歷程，虎山在2015年及2018年分別獲得生態學校最高榮譽的綠旗認證，今年再榮獲第3面綠旗認證，期待虎山實小每名孩子都能視環境保護為己任。