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國道1號永康交流道聯絡道工程 全線112年通車
「國道1號永康交流道聯絡道」將串連永康交流道跨鹽水溪接國道8號，台南市政府已完成北外環到東和橋最後一標的發包作業，今天由台南市長黃偉哲主持動土典禮，全線中正北路至國道8號工程都已陸續進場施工，預計112年可全部完工通車。
南市工務局表示，「國道1號永康交流道聯絡道工程」由中正北路到國道8號總長約5.57公里，工程總經費約30億元；全線完工後將可連結永康交流道跨鹽水溪接至國道8號，以及新設匝道與北外環快速道路連結，有助打通安南區到永康交流道交通瓶頸，因路線較長，分5標辦理。
工務局指出，最後一標北外環至東和橋段工程全長為1.565公里，道路由原路寬20公尺拓寬到40公尺，東和橋除了拓寬外，也配合治理計畫需求提升梁底高程及減少落墩，改善排水通洪能力，工程經費2億6627萬元。另外，考量前後段道路路型，將整合及調整台灣歷史博物館前道路配置。
黃偉哲說，工程完工後可打通任督二脈，生活機能增強，讓民眾有行的便利，又能讓他們的居住生活品質提高。
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