來嘉創業逐夢！嘉義縣新創基地啟動暨SBIR成果發表

嘉義縣政府上午舉辦「創業逐夢，來嘉真好」新創基地啟動暨地方SBIR成果發表會，在縣長翁章梁及經濟部中小企業處副處長胡貝蒂見證下，經發處長江振瑋與台灣中小企業銀行董事長黃博怡、中小企業信用保證基金董事長李耀魁，共同簽署「來嘉創業貸夢起飛」MOU（合作備忘錄）。

MOU內容三大項：縣府承諾積極協助在地青年與中小企業達成貸款需求；台灣中小企銀承諾，承貸申請從簡、從速、從優；信保基金承諾，貸款最高額度可達2百萬元。

「SBIR」是中小企業處鼓勵中小企業加強創新技術或產品研發，鼓勵投入資源提升產業技術、產品與服務創新研發計畫，首波預計篩選12組團隊輔導，培訓期間除享有七大完善創業服務、完整培訓課程，期末競賽後前3名團隊，將頒贈實質獎金鼓勵外，額外擁有嘉縣地方型SBIR加分機會，藉優渥創業輔導方案鼓勵青年來嘉創業。

縣府以自有經費配合中央補助款投入推動「地方型SBIR」，增進中小企業加強創新技術或產品研發能量，加速提升產業競爭力。108年29家廠商提案，12家廠商獲補助，總補助725萬9千元，共產出57項創新研發產品及服務，增加產值1.25億元，增加就業15人，未來12組團隊，創業競賽前3名，將於新年度「地方型SBIR」擁有額外加分機會，肯定團隊培訓期間的努力。