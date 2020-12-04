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南科17家生醫廠商新產品 台灣醫療科技展明發表成果

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供

南部科學園17家生醫廠商響應南科管理局號召，設立「南科精準健康產業聚落主題館」，昨天參與「2020台灣醫療科技展」展出到​6日，明天舉辦聯合成果發表研討會，展現南科結合園區內既有ICT資通訊與BIO生醫兩大產業優勢，導入AI人工智慧及大數據資料庫，應用於精確檢測技術及設備、個人化醫療等發展精準健康新興產業。

科管局表示，南科有優質、多元新創生醫廠商進駐，參展17家廠商如製藥有台灣愛玉、霖揚、德英；體外診斷如開物、泉沂；精準醫療有云醫、柏瑞醫、翔安、俊質，以及里特、艾克夏、亞果、力煒、泰陞、儕陞、皇亮、科頂等牙骨科、眼科及醫美產品等新興生技廠商，上述產品皆已取得國內外上市認證。

科管局指出，為協助園區廠商國際通路及新南向拓展布局，結合園區13家廠商在馬來西亞吉隆坡成立聯合營運據點，銷售實績節節高升，「不畏疫情影響，園區生醫產業營業額有望於109年突破百億大關」。

南科管理局代局長蘇振綱表示，南科從98年推動「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」、106年推動「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」及108年由跨部會組成推動「醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫」，聚落深耕發展10年有成，如艾克夏研發「微創全飛秒雷射」手術儀，全球唯二於9月獲歐盟CE認證；新創公司柏瑞醫專攻AI輔助骨質疏鬆、子宮頸癌、血癌等疾病篩檢，取得全國唯一經濟部工業局人工智慧技術服務機構能量登錄「人工智慧輔助診斷/精準醫療類」審核通過；醫百科技專攻牙科及腦科手術導航系統，成為全球前20重要手術導航領導廠商。經過10年期間協助南部許多傳統產業技術升級，吸引廠商進駐園區並投資設廠，廠商產品進入國際市場，尤其在牙科及骨科已發展出完整之醫材產業聚落及產品線，隨著ICT、AIoT運用在臨床醫療時代來臨，南科亦結合園區內既有ICT資通訊與BIO生醫兩大產業優勢，導入發展精準健康新世代產業，透過本次的「南科精準健康產業聚落主題館」，就是呈現這些廠商成果的好時機。

南科生醫產業聚落目前有84家廠商，是台灣主要生技醫材聚落，每年創造近百億產值，近年來致力於與各大醫院與學校進行體驗場域合作，推廣國產醫材，目前已在7家醫院成立南科產品11條體驗診線，今年更首度跨至東台灣；於7所醫學院設置教育訓練中心，已培育尼泊爾、緬甸、馬來西亞、寮國、泰國、尼加拉瓜、越南、印尼、蒙古、柬埔寨、菲律賓11國、77位外國牙醫師，國內74位牙醫學生、175位牙醫師，透過學習可有效建立國內外醫師對國產醫材信賴度，進而將台灣優質的醫材產品推向國際市場。

南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
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南科管理局號召17家生醫廠商，參加台灣醫療科技展發表成果。圖／科管局提供
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南科 醫材 馬來西亞

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