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中華醫大今發表養魚防治登革熱影片 送里鄰學校大肚魚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片發表會吸引許多師生到場觀看。圖／校方提供
中華醫大「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片發表會吸引許多師生到場觀看。圖／校方提供

中華醫事科大今天發表「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」自製影片，分享大肚魚生物防治，影片將分送鄰近中小學宣導登革熱防治。

中華醫大「登革熱防治知行合『醫』實踐計畫」USR團隊拍攝「A吃蚊ㄟ特攻隊」和「病媒蚊熱搜隊」兩支宣導影片，今天舉行影片發表會。

校方表示，校長曾信超等參與演出師生一起觀賞首映，校方除分享放養大肚魚吃孑孓，也將分送影片給鄰近中小學和里鄰作為登革熱防治宣導，善盡大學社會責任。

短片由計畫召集人副校長姜泰安結合不同科系師生和衛保組、課外活動組、環安衛中心、公關組等相關單位，從構想及撰寫劇本到尋找演員、道具製作、拍攝及影片剪輯，大家發揮不同專長。

姜泰安表示，中華醫大為確保師生在校園安全，積極投入病媒蚊防治，除定期清除積水容器、疏通水溝，也利用生物防治法在校園各處水溝放養大肚魚吃孑孓，雙管齊下預防登革熱病媒蚊的孳生，成效顯著，利用計畫經費籌拍防治宣導影片，為防治成效作紀錄，也能分享給鄰里居民、中小學，號召大家一起來防治登革熱。

影片呈現校園水溝放養大肚魚，校長曾信超與學生帶領大家看大肚魚放養水溝的生物防治降低病媒蚊孳生成效；還由師生做趣味造型打扮，實際搜尋校園各處可能淪為病媒蚊孳生溫床的水漥、樹洞、積水帆布、空瓶等，搗毀孑孓生機。

曾信超表示，學校目前育養上萬隻大肚魚，基於敦親睦鄰，有想要放養大肚魚防治登革熱的里鄰或學校，可以電話（06）2674567轉277洽詢預約登記。

中華醫大USR團隊自製「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片，校長曾信超（左五）等參與拍攝師生出席影片發表會。圖／校方提供
中華醫大USR團隊自製「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片，校長曾信超（左五）等參與拍攝師生出席影片發表會。圖／校方提供
中華醫大USR團隊自製「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片，校長曾信超（左五）等參與拍攝師生出席影片發表會。圖／校方提供
中華醫大USR團隊自製「A吃蚊ㄟ特攻隊」、「病媒蚊熱搜隊」宣導影片，校長曾信超（左五）等參與拍攝師生出席影片發表會。圖／校方提供

登革熱 病媒蚊

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