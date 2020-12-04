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小三男、女童互動變成性騷擾 校方今啟動性平調查

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林發生一起小三女童遭同班男同學露鳥、摸腿等性騷擾行為案件，縣府教育處長邱孝文表示，校方今天已主動啟動性平調查。記者陳苡葳／攝影
雲林發生一起小三女童遭同班男同學露鳥、摸腿等性騷擾行為案件，縣府教育處長邱孝文表示，校方今天已主動啟動性平調查。記者陳苡葳／攝影

雲林發生一起小三女童遭同班男同學露鳥、摸腿等性騷擾行為案件，縣府教育處長邱孝文今天受訪時表示，校方上周獲知後除介入溝通協調，也已依規定通報縣府，原考量女童隱私權須由監護人同意提出性平調查，但家長未申請，整起事件即在媒體曝光，今天校方主動啟動性平調查，釐清事件發生經過。

據了解，女童和男童座位相鄰，家長轉述女童說有同學露鳥，還曾觸摸她大腿，導師知情後，第一時間關心兩童狀況即反映給學校，當時也有口頭告誡學童不要玩的太過火，同時也將整起事件反映給校方。

邱孝文指出，校方依性別平等教育法規定，24小時小內即向教育處通報，依程序後續校方可依法啟動調查，不過前提須由被害人監護人提出申請，但女童家長遲未提出轉而訴諸媒體，事件曝光後男童及其家長受影響，要求希望提出性平調查以釐清事發原委。

邱孝文表示，校方獲知後介入輔導溝通，初步了解兩童很可能是在玩耍過程中的互動造成認知差異，而另位兩童導師擔任校長的先生動機只是「純粹想幫忙」並無他意，校方今天已主動啟動性平調查，全案交由專家著手處理。

邱孝文說，藉此事件後續會加強落實校園性平教育，從小扎根學童尊重他人身體自主權、個人特質等正確性別平等觀念，消弭可能因為互動認知差異所造成的任何誤會。

隱私權 性騷擾

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