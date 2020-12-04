聽新聞
test
0:00 / 0:00
小三男、女童互動變成性騷擾 校方今啟動性平調查
雲林發生一起小三女童遭同班男同學露鳥、摸腿等性騷擾行為案件，縣府教育處長邱孝文今天受訪時表示，校方上周獲知後除介入溝通協調，也已依規定通報縣府，原考量女童隱私權須由監護人同意提出性平調查，但家長未申請，整起事件即在媒體曝光，今天校方主動啟動性平調查，釐清事件發生經過。
據了解，女童和男童座位相鄰，家長轉述女童說有同學露鳥，還曾觸摸她大腿，導師知情後，第一時間關心兩童狀況即反映給學校，當時也有口頭告誡學童不要玩的太過火，同時也將整起事件反映給校方。
邱孝文指出，校方依性別平等教育法規定，24小時小內即向教育處通報，依程序後續校方可依法啟動調查，不過前提須由被害人監護人提出申請，但女童家長遲未提出轉而訴諸媒體，事件曝光後男童及其家長受影響，要求希望提出性平調查以釐清事發原委。
邱孝文表示，校方獲知後介入輔導溝通，初步了解兩童很可能是在玩耍過程中的互動造成認知差異，而另位兩童導師擔任校長的先生動機只是「純粹想幫忙」並無他意，校方今天已主動啟動性平調查，全案交由專家著手處理。
邱孝文說，藉此事件後續會加強落實校園性平教育，從小扎根學童尊重他人身體自主權、個人特質等正確性別平等觀念，消弭可能因為互動認知差異所造成的任何誤會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言