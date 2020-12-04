枯水期露天燃燒很要命 台南消防局疾呼「不要再燒了」

台南市自前天起七股區、安南區等地露天燃燒雜草案件頻傳，適值秋冬枯水期且消防水源不足，也令消防人員疲於奔命，台南市消防局表示，露天燃燒不僅造成下風處空氣惡化，並延燒鄰近果園及農作物，甚至車輛，所幸並未造成傷亡，疾呼民眾切勿任意燃燒野草、雜物，以免造成無法預期危害。

近來南部並未降雨，農作物秋收後植物野草乾枯，前天七股區義合里槺榔附近曾文溪河堤內發生火災，消防局當日下午1時17分據報野草及農作物火警，燃燒的範圍相當的大且同時有多處在燃燒，消防局陸續派遣七股、土城、西港及學甲消防中隊前往搶救，動員大量警義消人員滅火，火勢於傍晚時分撲滅。

因為七股雜草火警，當天包括安南區及安平區，甚至北區、南區空氣中都可聞到燃燒雜草煙臭味，空汙影響範圍很大。

無獨有偶，昨天安南區公學路四段附近發生因燃燒雜草，延燒附近廢棄車輛情況，本件雖未造成嚴重大面積延燒，但亦造成附近空氣嚴重不良及民眾虛驚情況。數件雜草火警案件，雖無重大損失，卻造成消防人員因處理該類似案件而疲於奔命。

消防局指出，連日來雜草及農作物火警，不僅造成鄰近區空氣嚴重不良，甚至綿延十幾公里，因此呼籲民眾於秋收後，近日也未降雨作物、雜草乾枯，農民朋友切勿任意引燃雜草，引免造成鄰近區域廣大空汙。