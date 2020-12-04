揮別臭味！嘉義縣府等5公部門公廁榮獲全國五星級公廁
環保署舉辦今年「全民綠生活公廁評比享綠點」活動，從8月14日至9月30日止，由民眾投票評比，近日公布全國1萬6012座列管公廁前50 名績優管理單位，嘉義縣總計5個單位入選，分別為機關場所類別組：嘉縣府、財稅局及人力發展所等3單位；交通場站組：高鐵嘉義站；公園類別組；新港鄉公園，是這次評比大贏家。
環保署副署長沈志修日前表揚獲獎單位，對公廁管理單位及清潔人員用心及努力給予肯定；在人潮眾多場域維持公廁清潔不易，清潔人員堅守崗位，只為提供乾淨整潔如廁環境，讓民眾安心使用。
嘉縣入選前50名績優管理單位所管公廁，其中嘉縣府1、2樓及位於新港鄉新港公園公廁，分別為108、109年度向環保署爭取「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」修繕補助經費，環保局108年至明年共計爭取3248萬元經費，修繕114座公廁硬體設施，融入在地特色，使公廁煥然一新。
目前嘉縣共列管1473座公廁，環保局長期派員定期巡查督導，目前有1431座特優級公廁，未來將繼續努力提升公廁環境及維護，環保局長張根穆說，公廁清潔維護不易，除管理單位應以「不髒、不臭、不濕」為目標加強管理及清理，使用民眾也應發揮公德心，留給下一位使用者乾淨如廁空間，共同維護，讓公廁環境整潔品質提升至五星級。
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