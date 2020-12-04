黃偉哲核定1.2億 執行偏鄉點燈及治安監錄

長榮大學馬來西亞籍女學生遭強擄遇害，台南市政府全力強化校園安全，市長黃偉哲已核定動用第二預備金新台幣1億2200萬元，執行「偏鄉點燈計畫」及「治安監錄系統」。

台南市政府今天召開第三次「1029擴大校園安全會報」，邀集市府各局處、大專院校及各高中職代表出席，也請來長榮大學學生代表與會，讓各級學校即時掌握政策與歷次會議決議辦理進度，更能讓各級學校即時掌握各局處多元的精進政策，透過校內管道向學生、家長宣達。

警察局及工務局在會中分別進行「偏鄉點燈計畫」及「治安監錄系統」專案報告。目前，市府已核定動用第二預備金1億2200萬元，逐步建置相關設施。黃偉哲說，在各級學校、市府局處及民間團體努力下，專屬於台南市的校園安全網絡已逐漸成形，將來須維持校安網運作，讓校園不再發生憾事。

工務局表示，「偏鄉點燈計畫」動用第二預備金6000萬元，每年還有1億元預算，以學校周邊道路為優先改善路段，增設路燈369盞，逐步提升校園周遭環境安全性；另在全市各行政區暗黑處增設路燈2967盞，點亮所有需求路段。

警察局建置的「治安監測系統」，主要是盤點全市各處校園周遭及風險路段監錄系統需求，核定動支第二預備金6200萬元，加速汰換舊治安監視錄影系統機組。監錄系統建置重點在校園周遭、新闢道路及新治安熱點等處，評估預定新增設治安監錄系統191組。