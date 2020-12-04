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火雞大餐紫蘆筍走進溪口稻田饗宴 翁章梁騎花布馬宣傳

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」，竹編協會製作的「時中帽」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」，竹編協會製作的「時中帽」。記者魯永明／攝影

嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」， 預訂席開50桌500人戶外宴席，用藝文表演及豐盛在地食材料理，填滿訪客身心，上午縣長翁章梁與溪口議員劉雅文「騎花布馬」及鄉長孫維聰等來賓，在創新學院宣傳。

衛福部長陳時中6月到嘉縣觀光振興之旅，翁章梁行銷天赦庄傳統竹編技藝，請社區準備手工竹編天赦帽送陳時中戴，取名「時中帽」，陳時中代言打響「時中帽」，天赦竹編協會在會場擺放許多竹編手工藝作品。

下周末在農田享用在地食材10道饗宴，包括冷盤、藥膳火雞翅湯、魚翅羹、軟Q豬腳麵線、鄉土味割稻飯、大廚特調糖醋泰式魚、暖胃刮菜火鍋、全台僅有的特色紫蘆筍及水果甜品。

田間遊戲安排童年記憶竹裝置藝術，重現客家花布馬、竹龍、打卡古町畚外，10個遊戲關卡，成功闖關蒐集6個印章，可領取竹藝師傅製作的精美小禮物。

活動開始，柴林腳社區協會帶來宋江陣，美林國小小朋友表演直笛、烏克麗麗和箱鼓，5點後晚宴節目國樂開場，竹編協會志工團帶大家進行火雞舞，接著溪東社區溪純舞蹈班帶來民族舞蹈表演，柴林腳舞蹈班帶來採茶舞，最後國樂演奏城裡的月光。

天赦竹編協會理事長邱明正與總幹事蔡世緯歡迎民眾參加，竹編協會101年成立，獲台灣工藝研究中心及縣府輔導協助，運用空間再造規畫，打造地方小旅行及結合竹工藝體驗教育場所，獲中南部社造普立茲克建築園冶獎。

稻田上的饗宴12日下午2點到晚上8點，地點在溪口鄉中正東路福德宮後方（嘉157縣道旁）登場，田間遊戲自由參加，宴席需事先訂位（每桌3500元），報名網址 https://reurl.cc/d5bMbV 。

嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」， 上午縣長翁章梁（右二）與溪口議員劉雅文（左二）「騎花布馬」及鄉長孫維聰等來賓，在創新學院宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」， 上午縣長翁章梁（右二）與溪口議員劉雅文（左二）「騎花布馬」及鄉長孫維聰等來賓，在創新學院宣傳。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局攜手溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會，12日周末在溪口舉辦首次「走進溪口－稻田上的饗宴」。記者魯永明／攝影

陳時中 翁章梁

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