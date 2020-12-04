台南首創地政謄本販賣機 不用排隊5分鐘取件

台南市地政局首創「地政謄本販賣機」，即日起民眾只要持自然人憑證到安平區台南地政事務所，即可自行申領地籍謄本，5分鐘就能立即取件，減少臨櫃排隊等候的時間。

地政局長陳淑美指出，去年台南核發地政謄本約381萬張，其中325萬張是以電子謄本系統線上核發，而各地政事務所櫃檯也核發56萬多張，因數量龐大，臨櫃民眾常須耗時等待，加上今年7月開始實施實價登錄新制，也導致地政事務所臨櫃申報案件大增，對於申辦民眾及承辦人力都造成作業時間負擔。

陳淑美說，為了提供市民更便捷的服務，首創推出無人化謄本櫃台「i地政—謄本販賣機」，藉由資訊科技結合行動支付應用，減少民眾等待時間及收費流程，全面提升地政電子謄本核發的服務效能。

台南市長黃偉哲表示，近年來超商自動化多媒體服務機盛行，加上網路速度及技術日趨成熟，因此，如何利用智能販賣機概念結合行動支付，打造無現金的便捷服務將是未來的趨勢。

目前利用線上申請電子謄本者，多為金融機構或相關業者，只是依照「核發土地登記及地價資料謄本注意事項」規定，不論線上或臨櫃都須核對申請人身分後才能申領謄本，因此，目前「謄本販賣機」須使用自然人憑證完成身分驗證，才可操作申領謄本。

地政局表示，今年先由謄本核發量最多的台南地政事務所率先試營運，未來配合新式身分證換發，將接續擴大到全市11個地政事務所，增加便民服務的廣度。

除了「謄本販賣機」外，地政局同步推出「複丈定期通知書圖資定位」及線上「登記書表製作」服務，即日起地所寄送的複丈通知書已增加定位QR Code，民眾掃碼即可導航到勘測地點，解決以往民眾與測量人員現地會合聯繫等候的不便，而地政局網站新增「登記書表製作」，只要按引導逐欄填寫，即可完成買賣、贈與、設定案件等申請書表填寫。