監控空氣品質 台南再增500台微型感測器

監控空氣品質，台南市已裝設900台微型感測器，預定明年將再新設500台，且擴充交通要道空氣污染物、畜牧業異味物質等監測項目，建立「空氣品質感測物聯網」。

「微型感測器」主要是監測小區域（100公尺至300公尺）空氣污染，常見監測項目是PM2.5（細懸浮微粒）及VOC（揮發性有機物）等，透過高頻率（至少每3分鐘一筆）監測數據，快速辨識污染熱區；並透過數據分析技術縮小可能污染來源範圍，配合環保稽查人員的經驗與判斷，提升污染準確性。

依台南市政府環保局數據，台南市現有900台空氣品質微型感測器，數量居全國第三。布建在21個工業區（南科、經濟部及市府所轄工業區或工業聚落）、大型活動（路跑、民俗活動）舉辦地點或其他民眾關心地區，長期監測各區域污染物濃度，以利污染管制。

預定明年再新設500台空氣品質微型感測器，且擴充監測項目，包括交通要道空氣污染物（一氧化碳）及畜牧業異味物質（二氧化硫）等。

另外，環保局人員表示，隨環保意識提升，越來越多的民間單位（學校或住家）也開始自行架設空氣品質感測器。但因廠牌眾多，且大部分未依環保署訂定的規範定期校正，監測結果容易受到其他因素干擾。

環保局長謝世傑說，查詢環境空氣品質資料，應選擇通過環保署驗證的數據，市民可上網至台南城市儀表板查詢監測數據或其他市政資訊。

環保局空氣及噪音管理科表示，微型感測器約為一般民眾家中的信箱大小，成本低，具備無線傳輸及儲電功能，使得微型感測器能廣泛的附掛在路燈或電線桿等公共設施上運作。

微型感測器結構與環保署大型測站相較，屬較為簡易裝置，為確保數據準確性，環保署針對微型感測器PM2.5項目訂定驗證機制，例如出廠前與大型測站進行數據一致性比對，以及布建後的定期校正。