南市空氣品質微型感測器數量全國第3 再增設5百台

為有效掌握空氣品質，南市環保局與環保署合作在全市布建9百顆空氣品質微型感測器，數量全國第3，局長謝世傑今天表示，明年初將再增設5百台並擴充監測項目，建構更完善的空氣品質感測物聯網。

台南市環保局表示，空氣品質微型感測器監測項目為細懸浮微粒(PM2.5)及揮發性有機物 (VOC)。明年初擴充監測項目，如交通要道的空氣汙染物一氧化碳，以及畜牧業異味物質如二氧化硫等。目前9百台微型感測器，布建在21個工業區，包含南科、經濟部及市府所轄工業區或工業聚落等，以及大型活動如路跑、民俗活動等舉辦地點或其他民眾關心地區，長期監測各區域汙染物濃度。

微型感測器約為一般民眾家中的信箱大小，成本低，具備無線傳輸及儲電功能，使得微型感測器能夠廣泛的附掛在公共設施上運作，如路燈或電線桿等。

微型感測器主要用來監測小區域 (100~300公尺)的空氣汙染，如工業區、交通要道或人口密集地區等，常見的監測項目為PM2.5及VOC 等，透過高頻率 (至少每3分鐘一筆)的監測數據，協助環保局快速辨識汙染熱區，並透過數據分析技術縮小可能的汙染來源範圍，再配合環保稽查人員的經驗與判斷，提升汙染來源辨識的準確性。