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盼別再有校園憾事 黃偉哲核定動支1.2億增路燈、監視器
馬來西亞籍女大生命案發生至今一個月，台南市副市長許育典今天主持第3次「擴大校園安全會報」，宣布市長黃偉哲核定動支第二預備金1億2200萬元，逐步增設路燈、汰換並新增監視錄影系統，會以學校周邊道路為優先改善路段，再擴及全市黑暗處段，盼不再有校園憾事發生。
台南市工務局推動「點亮偏鄉路燈建置計畫」，黃偉哲核定動支第二預備金6000萬元，及每年1億元預算，以學校周邊道路為優先改善路段，增設路燈369盞，逐步提升校園周遭環境安全性，進而擴及全市各區需求路段，在暗黑處增設路燈2967盞。工務局表示，會持續結合民政局及社會局邀集熱心宮廟、善心企業與團體，並爭取公務經費，齊力點亮所有需求路段。
警察局指出，會積極進行「建置監視器守護校園計畫」，盤點全市各處校園周遭及風險路段監錄系統需求，市長核定動支第二預備金6200萬元，加速汰換舊治安監視錄影系統機組。監錄系統建置重點在於校園周遭、新闢道路及新治安熱點等處，評估新設治安監錄系統191組。
今天會議除了各局處列席，也邀集大專院校及各高中職代表出席，並特別邀請長榮大學學生代表與會。黃偉哲說，這段時間在各級學校、市府局處及民間團體努力下，專屬於台南市的校園安全網絡已逐漸成形，將來依然要靠每位市民維持校安網的運作，期望在大家通力合作下，不再發生校園憾事。
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