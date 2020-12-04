中高齡就業專法今上路 雲嘉南明年估推逾2萬人進職場

「中高齡者及高齡者就業促進法」4日上路，雇主新進用中高齡及高齡者、續用高齡者，將補助雇主每人最高25萬8000元，雲嘉南區明年預計將新推介逾2萬名中高齡及高齡者進入職場。

專法上路後，雇主新進用由就業中心推介的45歲以上中高齡者，每月補助雇主1.3萬元，補助一年；若是新進用65歲以上高齡者，每月補助雇主1.5萬元，補助一年。

若雇主續用30%達法定退休資格的65歲以上高齡勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元，續用高齡員工補助大。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，專法上路後有助於提高雇主僱用的意願，未來將全力協助中高齡及高齡者就業，明年雲嘉南轄內預計將新推介逾二萬名銀髮人才進入職場。

劉邦棟説，明年將在雲林、嘉義、台南舉辦3梯次銀髮職場重返研習班，讓銀髮人才上課、到企業見習，並協助媒合工作，此外，也會針對企業舉辦6場銀世代講座及7場倡議活動，並成立輔導團隊，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡者。

今年58歲的中高齡「小財」，之前是磨鐵工，因為工廠結束營運而失業，1年多來面試約30家公司都沒有被僱用，後來經由新營就業中心推介，目前在雲嘉南分署擔任臨工，從事門口量測體溫及指揮交通的工作，小財以自身經驗表示，中高齡工作很難找，認為專法上路後，對自己未來就業有幫助。