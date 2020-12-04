發展低碳城市 台南長興生態公園100年1月啟用

發展低碳城市，台南市政府今天宣布，斥資新台幣2770萬元打造的長興生態公園已經完工，這座公園緊鄰台南轉運站，毗鄰321藝術聚落園區，預定民國100年1月開放。

座落於北區的長興生態公園，是市府今年闢建中西區大涼生態公園後，持續闢設的大型公園，目前加速辦理驗收。

市府工務局今天指出，長興生態公園緊鄰台南轉運站，和321藝術聚落園區為鄰，由砂質土壤組成，滲水效率佳，內部排水主要路徑是埋設涵管引流至北端低處公園北路側溝。

長興生態公園因東鄰321藝術聚落園區，大幅內縮綠帶，在綠帶內部設置截水草溝，避免外部逕流沖刷漫流，另預留陰井，提供321藝術聚落園區工程排水系統整合銜接。

長興生態公園又南鄰台南轉運站，公園整地平順，設置截水草溝及石籠圍設，以保護既有樹木群，部分綠地活動空間則利用既有地勢或高程調整，以利強降雨時期可作為排水緩滲區。

工務局人員表示，長興生態公園設置平整步道提供行人運動，座椅可供休憩，遊戲區空間氛圍則呼應古蹟聚落發展，大樹下更仿造聚落空間穿越與屋牆柱衍伸特色遊具造型，且利用樹木茂密空間設置滑梯、高低木、涵管洞穴、沙坑等獨立遊具，同時設置無障礙洗手台。

長興生態公園占地約1.7公頃，工程經費2770萬元，定位在融合豐富歷史文化內涵，保留大量榕樹群生態地景底蘊，是繼大涼生態公園後，市區可再提供汲取芬多精的好地方。