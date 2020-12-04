看管樂請戴口罩！嘉義市管樂踩街嘉年華本月19日登場

嘉義市管樂踩街嘉年華將於本月19日周六下午2點，在噴水圓環盛大登場，今年受疫情影響，無法邀請國外團隊，仍有54支表演隊伍，踩街團隊規模為歷來最大、人數最多，當晚6點嘉義市立體育場舉行晚會演出，另有多場室內、室外音樂會表演，市府也提醒參觀民眾「記得戴上口罩」。

嘉義市政府表示，2020嘉義市國際管樂節本月18日至下月3日登場，今年主題「管樂搖滾BAR」，透過跨界碰撞，激盪出不一樣的火花，共有54支表演隊伍參加管樂踩街演出。

市政府表示，今年跨界晚會以「搖滾體育場」為主軸，目標打造一場搖滾風格的跨界晚會，特別邀請臺北市建國中學樂旗隊，他們是臺灣第一支成立的「美式室外行進樂隊」，2018及2019年更獲得WAMSB世界行進樂隊大賽亮眼成績，獲得總冠軍以及亞軍。

這次晚會是跨界、實驗、創新的晚會，整體節目為120分鐘不斷電表演，包括管樂團、變換隊形表演、搖滾樂團、嘻哈及舞團共同演出，晚會還邀請以新台灣後民謠的曲風「老王樂隊」，以他們獨特的搖滾音樂結合管樂演奏。

防疫期間，為加快觀眾進入體育場觀賞，19日當天「搖滾體育場」晚會表演採取索票入場，每人最多索取4張，12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票。

另為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，由現場工作人員協助引導入場，並保持社交距離，體溫超過37.5度民眾，禁止入場。