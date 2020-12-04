「獅子王」真人版在雲林！下崙國小連摘全國獅賽四冠王

去年連續兩年奪下全國民俗體育錦標賽舞獅三冠王的雲林縣口湖下崙國小龍鳳獅隊，今年不僅奪下雲林縣長盃雙冠王，代表雲林出賽，昨天又再次勇奪教育部全國賽台灣獅多獅女子組、多獅混合組、雙獅混合組及客家獅女子組四項冠軍，這支被譽為「獅子王」的獅隊今天返校，受到英雄式歡迎，家長也興高采烈，紅榜貼沒停。

校長黃淑玲說，尤其客家獅女子組是首次參賽，客家獅開口獅有別於台灣獅，操作重量頗重的開合獅頭，還要低蹲踩七星步，對臂力較弱的女生而言，是很大挑戰，沒想到一出場，搭配銅鑼鼓聲，靈活生動，獲全場喝采，首度出征就摘下客家獅女子組冠軍，創下紀錄殊屬難得。

「一分耕耘一分收穫」黃淑玲說，練習過程備極艱辛，蹲馬步、翻滾、劈腿、翻跟斗，每個動作一次又一次反覆練習，常練到肩膀瘀青、手腳破皮，選手為爭取好成績，擦完藥咬緊牙關繼續練習，展現堅強意志力和團隊默契，今年奪下四冠王，足為雲林之光。

被列為雲林無形文化資產龍鳳獅陣保存者的教練吳登興說，龍鳳獅是台灣民俗技藝重要瑰寶，這次能在全國賽大放異采，不僅延續獅陣文化，也證明雲林囝仔的精神與毅力。

家長會長林耿玄也說，感謝下崙福安宮長期對獅隊挹注經費，讓孩子安心練獅進而拿下好成績，為下崙爭光。福安宮總幹事謝清聖也期待再接再厲，明年中華盃全國賽也能再創佳績。