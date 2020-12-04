前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視
嘉義縣立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，7月11日66歲生日前1天，在台大醫院接受肺部移植手術，經長達11小時手術重生；最近蔡啟芳又因感冒發燒、免疫力下降住院，行政院長蘇貞昌昨天到醫院探視，蔡易餘臉書透露，護理師很高興請蘇幫忙「唸他一下」。
蔡易餘貼蘇貞昌探視他父親照片，蔡啟芳身形消瘦，讓許多親友鄉親快認不出來，蔡易餘說，父親生病開刀換肺前，體重還有60多公斤，現在只剩38公斤，父親換肺後未遵照醫師囑咐，按時回診復健，到處趴趴走找朋友，還計畫在新北市開小吃店，賣家鄉布袋鎮虱目魚粥。
蔡易餘說，家人苦勸父親，父親不聽，家人擔心，父親不是聽話的病人，還辭退看護，讓家人及醫護人員頭痛，父親再度住院，母親北上照顧。
蔡易餘貼文感謝蘇貞昌「謝謝院長國事繁忙，還騰出時間探望我父親，辛苦了！」還說護理師看到院長，「高興的小小聲請院長幫忙唸他一下：『要多聽醫師的話』」，並說「唉，遇到不聽話的病人，真的辛苦她們了！」
蔡啟芳5年前曾在嘉義市府附近開小吃店，賣家鄉布袋鎮豆簽羹與虱目魚湯，店名取名「做嘜固」（做不久），店開幕推出1碗10元大請客，客人大排長龍排隊搶著吃。大家都說因為店名叫「做不久」，又是立委賣羹湯，趕快上門來吃，小吃店開不久，生意太好太操勞，蔡啟芳氣喘復發，住進加護病房，小吃店歇業轉讓親友，開店短短半年，果然「做嘜固」。
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