後壁菁寮大排「行沙橋」捐贈暨引道動工 明年6月通車

橫越台南市後壁區菁寮大排的「行沙橋」去年7月竣工，今天下午舉行引道工程動土，預定明年6月通車，可望解決當前「有橋沒路」窘況，何明德行善團與台南市政府進行捐贈儀式， 農民聞訊開心不已。

後壁區菁寮大排「行沙橋」四周為大片農田，地點偏僻，被菁寮大排分隔左右，農民進出得繞遠路，相當不便，經台南市議員張世賢向何明德行善團爭取。市府地政局長陳淑美說，「行沙橋」長43公尺、寬8公尺，市府撥付72萬元經費委託設計，並由行善團募得1300萬元施工，去年7月竣工，為該行善團第516座橋梁。

下午舉行捐贈儀式，何明德行善團團長陳美智與台南市長黃偉哲簽名完成儀式，市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、地政局長陳淑美等人出席，未來台南市府接手橋梁引道工程，兩側各長148公尺、寬6公尺，經費約886萬元，預計明年6月通車。