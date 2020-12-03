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二戰運輸軍用品 師生點亮「南台南火車站」
曾在二戰用於運輸軍用品的南台南火車站，隨著鐵路地下化進行，在社區閒置，除了設施老舊、野狗逗留及晚上沒有燈光外，更易成治安死角。東區大同國小師生今晚運用太陽能發電，點亮暗黑的老車站。
校長李素珍表示，南站是社區文化及美學資產，是學校進行跨域學習課程的最佳場所，也獲文化局支持，南站變成大同孩子的學習場域，凝聚眾人力量解決車站周遭的安全問題，如增加監視器設置及安置野狗等。
大同國小團隊帶領孩子進行「老車站設計師」課程，透過孩子創意，提出車站未來企畫並運用3D軟體繪製設計圖，讓社區居民關注廢棄空間再利用的議題。經師生討論後，決定運用太陽能發電來提供車站電力，除了計算每天燈光所需瓦數並進行燈光布置，提升太陽能發電效率，以及運用程式設計自動點亮車站。今天傍晚，師生展現成果，點亮南台南車站。
住在車站旁的社區阿嬤期待學生能常來南站上課，吸引更多居民來散步。學生王妍佳希望南站可以是個主題展覽處，學生陳慧資則期待南站空間能再活化，「點亮社區車站覺得很棒！」學生呂德齡說，剛開始很難，完成後非常有成就感。
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