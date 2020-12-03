虎尾農會戰火持續延燒 理事長、總幹事互槓喊告

雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠與理事長丁榮義的戰火持續延燒，丁榮義今天偕10名離職資深員工開記者會，指控黃以人事調動手段逼退老員工，省下的人事費成了年度結算盈餘績效，此外丁也表示將提告黃誣陷他交付88袋次級花生案，黃回應自己行得正、坐得直「歡迎來告！」

3年多前黃鈺惠為雲林縣議員，丁榮義當時考量黃曾在農會工作多年，擁有基層實力，因此找她接任總幹事，沒想到上任後「權力一把抓」，出現多次不尊重及霸道行為。

丁榮義指黃接任總幹事後，員工總數是95人，期間陸續被逼退21人，今有部分離職員工現身；一名在虎農信用部服務40年的黃女控訴黃鈺惠「早計畫以人事調動逼退資深員工」；有人哭訴「調到粗重職務後我們仍盡力做，但不想被凌遲所以離職，我哭了好幾個月！」

也有人控訴黃鈺惠不顧往年同事情分及每個人家庭生計，有的人被調任營業員，須扛15萬元績效，這對畢生都在信用部服務的員工而言，業務轉移無疑是巨大壓力。

丁榮義先質疑「黃鈺惠說自己是第1名總幹事、得到履歷達人及農金獎，如不是員工1人當2人用，努力拚出的結果，拿得到嗎？」後又補充「理事會給的考績40幾分，這是9位理事平均分數，不是理事長1人所能左右，顯見很多人對她不認同，並非個人針對她」。

針對黃鈺惠指丁榮義是花生盤商，丁說生意是太太在做，後由兒子接棒，自己任理事長也快要退休，無心過問此事，對黃的不實指控，將提告誹謗。

黃鈺惠說，工作異動輪調是正常業務範圍，有員工連到新單位報到都沒有，就表示無法接受而離職；有人能適應，有人無法，機制會淘汰不適任者，她從未改變過既定機制。黃說，她拒收的花生由農會同仁載回去給丁，歡迎丁榮義來告。