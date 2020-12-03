寒士吃飽活動因疫情改送禮到家 創世：經費缺7成

創世基金會每年聯合舉辦「寒士吃飽30」活動，邀請街友、植物人家庭等弱勢民眾圍爐過節，不過今年因疫情關係，將改為送禮到家，不過目前經費尚有7成缺口。

創世基金會花蓮分會今天在遠百花蓮店廣場舉行宣傳活動，為即將在明年2月份的「寒士吃飽」圍爐活動勸募，人在獄中的立委傅崐萁透過辦公室主任廖玉筍宣布將捐出部分薪水響應活動。

創世基金會公共關係暨社會資源部組長莊玉菁指出，寒士吃飽活動是每年關懷弱勢的重要活動，但因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，辦桌圍爐有群聚風險，這次將改為送禮到家，全台2萬份年禮及祝福紅包將於明年2月1日至9日送到受助家庭。

創世基金會花蓮分會指出，年禮包括新台幣500元急難救助金，還有烏魚子、佛跳牆、肉鬆、肉乾、東坡肉、油飯等8項熟食，讓他們能夠安心在家食用。

創世基金會花蓮分會指出，認購一份年禮只要1000元，目前僅募到3成經費，相關認助辦法可在創世基金會花蓮分會臉書粉絲專頁查詢。