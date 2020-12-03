荷蘭美聲歌手馬丁再訪台南 詢問熱烈緊急換場地

2021台南市耶誕跨年系列活動本周六登場，台南市長黃偉哲今天宣布將邀請小青蛙劇團、銀河谷音劇團在總爺藝文中心及蕭壟文化園區表演，另外，原定12月18日於億載金城舉行的「交響∙樂無限」音樂會因詢問度太過熱烈，場地將改至能容納更多觀眾的市府西側廣場，請民眾不用急著搶票，可以更自在欣賞荷蘭歌手馬丁霍肯斯、王若琳與國家交響樂團的天籟演出。

黃偉哲表示，12月5日開始台南市耶誕跨年系列活動第一場，是在總爺藝文活動中心舉辦小青蛙劇團親子劇，從去年的市府西側廣場、蕭壠文化園區及新營的點燈，今年再加上麻豆，未來希望有機會在更多的地方舉辦耶誕跨年系列活動。

新聞處指出，如果來不及備餐的家庭也不用擔心，現場也準備10個攤位，各式美食應有盡有，只要帶上一張野餐墊，就可以享受一段美好的午後時光。12月13日還有一場「歡樂嘉年華」，邀請唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，在蕭壟園區演出「小和尚漫遊蕭壟奇遇記」，還有街頭藝人帶來精采表演。

黃偉哲說，記者會公布12月18日音樂會及12月19日演唱會卡司後，因太多民眾從網路或電話各種管道熱烈詢問索票方式，市府擔心原訂辦理的億載金城無法容納這麼大量的樂迷，緊急將辦理地點改至市府西側廣場，希望讓想要參加的朋友不用搶票。

新聞處提醒配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請參與的民眾到以下網站填寫實聯制資訊https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8，並佩戴口罩。

台南市耶誕跨年系列活動如下，音樂會：爵士∙樂無限 12月18日 星期五 台南市政府西側廣場

演唱會：浪漫情歌夜 12月19日 星期六 台南市政府西側廣場

搖滾嘻哈夜 12月26日 星期六 台南市政府西側廣場

青春流行夜 12月27日 星期日 新營體育場