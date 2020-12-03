60名素人創作結合海鮮料理海底總動員陶藝作品吸睛
嘉義縣文化基金會陶藝下鄉扎根，去年在梅山及竹崎鄉開課獲好評，今年移師海區布袋鎮，由第六屆臺灣工藝之家得主李俊蘭指導，以當地漁產豐收為主題，打造陶藝界壯觀「海底總動員」，2個多月培訓，60名素人上午在新塭國小舉行成果發表會，學員製作魚形陶盤及料理過的新鮮漁產，將陶藝與鄉鎮特色完美結合。
文化基金會選定新塭社區及學校，主要是沿海大多以養殖漁業為生，60名素人創作各式各樣魚形陶盤及吊飾，縣長翁章梁觀賞大為讚賞，他說，透過李俊蘭教導，孩子開啟捏陶初體驗，老師協助燒陶、接著上釉，經高溫釉燒，孩子看到成品都很驚豔。
翁章梁邀新塭國小校長帶學生來「嘉有好市集」擺攤，相信會掀起搶購熱潮！成果展找布袋農會家政班合作，行銷農漁產，請在地廚藝高超網紅「漁村女孩張娜娜」設計10道海鮮料理，將廚藝與陶藝美學結合，虱目魚酥壽司擺在陶盤上，簡單居家料理融入當地居民食的生活。
李俊蘭說，完整陶藝作品須經練土捏陶，待作品全乾後素燒850度10小時，再等降溫24小時候才上釉，釉燒高溫1240度12小時，最後再次降溫24小時才可完成，過程繁雜，須專心守候窯邊，是體力精神很大的挑戰。
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