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顛覆想像紙雕展！台日23位藝術家百件作品台南蕭壟展出

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供

「哇！牆上有貓頭鷹影子！」、「那個草寫書法真的是剪紙作品嗎？」台日剪紙紙雕展覽今天起在蕭壠登場！蕭壠兒童美術館全新策畫的年度《台日剪紙紙雕交流展：朋友･友達》，由台日23位藝術家上百件作品及台灣燈光大師跨國合作，打造具國際水準、顛覆想像的紙雕展覽，在蕭壠A14館盛大展出，免費、免出國！

文化局表示，這次展覽由日本14位及台灣9位等共23位藝術家、111件作品參展，紙雕藝術家用剪刀和筆刀創作，在紙上雕刻出對大自然和生命的熱情，以各具特色的紙張搭配互異的技法，呈現出流動的線條和光影。

參展者曾獲選義大利波隆那插畫展、日本最高榮譽厚生勞動大臣賞、東京都美術館金賞、日本國際紙雕競賽等多項國際知名大獎，具國際水準，不用飛出國，就能享受國際級藝術盛宴！

展覽發起人林文貞曾參與蕭壠兒童美術館《剪花故事館》開館展覽，精采創作令人印象深刻，曾獲日本多項剪紙大獎及受邀參展，多年來往返台日間以紙雕會友，經友人南部玲子牽線，及日本紙雕協會成員斎部洋子、森清毅及土谷京子引介更多同好，促成本次難得的跨國聯展。

台灣燈光大師何仲昌為跨國聯展進行展場及燈光設計，使其更適合親子共賞。他特別設計10度傾斜牆面及其他適宜高度，讓成人及孩童的不同視角得以兼顧，巧手設計作品更活靈活現。

文化局表示，今年全世界面臨疫情衝擊，在這樣一個非常時期還能舉辦跨國交流展實彌足珍貴，感謝眾人努力排除萬難，使展覽不受疫情影響如期開展。免費參觀，開放時間為周三至周日上午9時至下午5時（周一、周二及除夕不開園）。

國際級展覽免出國，台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
國際級展覽免出國，台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供
台日聯手破百件剪紙紙雕作品展，台南蕭壠文化園區登場。圖／文化局提供

日本 美術館 藝術家

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