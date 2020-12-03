活著的西拉雅正在唱歌！百年「西拉雅古調」被發現傳唱

用音樂推動西拉雅正名！台南市西拉雅文化協會創會萬正雄長老已78歲，自行研發西拉雅傳統竹鼓樂器，他從街頭到舞台，率領家族老中青三代為正名努力，加上口埤實驗小學轉型為傳承西拉雅文化為基地，萬正雄說，對「西拉雅正名」信心滿滿，恢復為台灣原住民的目標很快可以實現。

台南新化口埤實驗小學位在傳統西拉雅族聚居地，多年來是西拉雅文化傳承的基地，5年前轉型成為西拉雅部落學校，目前有75名學生，三分之一是西拉雅在地人，另外是來自安南區、善化、新市、東區、永康等學區，認同西拉雅山林教育，一至六年級學生都要學習西拉雅語，並成立合唱團5年，透過音樂來傳承西拉雅語及了解文化的內涵。

口埤實小校長王朝賜說，西拉雅族長期被認為漢化嚴重，在爭取正名路上常被質疑「沒有本身的文化」、「搶奪原住民資源」，因此文化紮根很重要，有文化才能夠影響更多人，口埤實小與西拉雅文化協會合作，振興西拉雅語，並給學生多元的學習課程。

王朝賜說，口埤實小今年滿百年，最令人振奮的是日本學者國分直一，在1930年代在口埤國小的操場，採錄到西拉雅古調，一直被收藏在國立台灣歷史博物館中，最近被西拉雅族語老師找到重新翻譯出來，並由耆老和學生共同傳唱。