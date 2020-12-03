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病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君上任至今近700天，表現獲各界肯定，但身體疑過度勞累，目前正在住院靜養中。圖／翻攝自陳璧君臉書
雲林縣政府文化觀光處長陳璧君上任至今近700天，表現獲各界肯定，但身體疑過度勞累，目前正在住院靜養中。圖／翻攝自陳璧君臉書

雲林縣環保局長上月在雲林縣議會定期會議場內遭縣長張麗善當場拔官，此舉引發各界關注，當時即有風聲傳出議會結束後，縣府將有一波人事異動，外傳一級主管將調動外，各局處科長也將大風吹；而文化觀光處長陳璧君上月26日、仍在議會期間就開始請假，幾乎很少休假、一向有「鐵打處長」稱號的陳，因為這次「神隱」傳出將遭撤換；雲林縣長張麗善今天駁斥謠言空穴來風，直說「我非常肯定她的表現」打破傳言。

雲林縣議會第4次定期會昨天閉會，不過文觀處長陳璧君從上月26日開始忽然請假至今；平時幾乎親自出席各類大小活動、天天上臉書發文的陳，在議會期間突然不見身影，令周遭的人擔憂「處長怎麼了？」僅揣測不敢多問。

由於上月10日議場內才發生環保局長遭縣長張麗善拔官事件，各界震驚之餘，也陸續有聲音傳出議會結束後，縣府將有一波主管級人事調動，對此張麗善今天受訪時表示，「雲林縣政府內閣調動，以穩定、表現優異為準，基於此我們定給予高度肯定，毋庸置疑的是大家要共同努力」。

至於傳言文觀處長異動，張麗善說，「陳璧君處長表現可圈可點，翻轉雲林到目前為止受到各界許多肯定，我們留住人才都來不及，且還有很多共同目標，希望陳處長與我一同努力，共同攜手創造翻轉雲林刻板印象的成績」。

陳璧君2018年12月25日隨張麗善執政團隊上任，至今近700天，任內績效輝煌，包括去年度獲得教育部全民閱讀率第一名、雲林縣觀光人次衝到六都以外第一名，不過衝衝衝的背後，陳璧君的身體似乎也衝出病痛。

消失在議會5天，陳璧君無出席任何公開場合，也無人聯繫得上她，收到許多人的關心慰問，陳1日晚間終於在臉書上發表約600字長文，透露自己因為健康亮紅燈，正在醫院進廠維修，「因為不想讓大家擔心，選擇悄悄的離開，再若無其事的回來…」。

陳璧君說，「當初放棄台北一切返鄉的決心，絕不是為了迎合大家求官，而是要改變現況幹大事，做不出成績我自己會走人，這是對自己的承諾與要求；不過鐵打的處長也是肉做的，雖然身體禁不住過度操勞，但自始至今都是開心的，能為自己家鄉盡微薄心力是我所願；進場維修這段期間，我當它是趟偽出國的休息，鐵打的處長會回到日常！」

張麗善說，陳璧君活躍時尚界、媒體界多年，成功帶動雲林縣知名度，且是一位責任心極強的主管，上任以來都未好好休息，身體非常重要，目前先讓陳處長好好靜養休息，明天她將恢復上班，繼續以鐵打的精神為大家服務。

雲林縣環保局長上月在議場內遭張麗善拔官，不到半個月文觀處長陳璧君病倒，被外界解讀將被撤換，張麗善今天受訪駁斥謠言不實。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局長上月在議場內遭張麗善拔官，不到半個月文觀處長陳璧君病倒，被外界解讀將被撤換，張麗善今天受訪駁斥謠言不實。記者陳苡葳／攝影

張麗善

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