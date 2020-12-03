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影／街道是我的遊戲場 台南民力攜手倡議街道友善空間
街道車水馬龍，路邊也停滿機車，而公園普遍充斥複製的罐頭遊具，也剝奪了孩子自由自在探索的創意本能。台南社大結合美食聞名的正興街店街，規畫「街道，就是遊戲場」的活動，讓孩子重新回到街道，體驗自由自在玩樂的樂趣。
台南社大表示，本周六下午2到5點開第一炮，「街道，就是遊戲場」由社大的教師群利用正興街與國華街口，百棟爺爺免費借用的轉角空地以及街邊來設計遊樂活動，希望街道除車輛通行、停車的功能需求外，讓街邊的閒置、畸零空間，可以透過友善的設計，利用街道的近便性，創造出一些休憩、遊玩的可能性。
台南社大歷史街區公共參與教學專案召集人李慧玲表示，解放街道使用的無限可能，推動友善行人空間，是台南社大的期待。先是推出以信義街為遊戲場景的府城奇聞錄實境遊戲教材，接下來則是與正興街夥伴合作，創發桌遊卡牌、漫畫籤詩揣店家、邊角布手創改造正興杯杯提袋等活動。另政大書城提供街道書車、富樂夢觀光工廠提供各國復古童玩等合作，希望讓孩子重新回到街道，體驗自由自在玩樂的樂趣。
正興街拾參馬卡龍的老闆阿鏗表示，「商圈不一定只能營業賣東西，加入藝術或是遊戲點子也很酷！」在正興街發展出天空之城、廢柴遊樂園等空間創新活動的高耀威表示，「一個商圈，不能只有商業，要有餘韻，有一個空間可以讓人產生停頓，引起討論，後續的餘韻就會慢慢出來」。
台南社大漫畫圖文課教師陳德立說，正興街有許多很有獨特個性的店家，也是最吸引人的特色，他設計漫畫籤詩，希望透過抽籤解詩的動作，讓孩子們去解題找尋店家在哪裡，會比直接解說導覽更能發展想像。活動還有玩桌遊、占卜、製作橡皮筋槍、畫畫等。
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