銀河與運河的浪漫！台南耶誕燈節主場首度移師運河旁

台南市政府今年首度將市區耶誕燈節活動主會場移師到運河畔的環河街廣8廣場，將在12月6日舉辦點燈晚會，點亮河樂燈區的耶誕樹及周邊燈飾，開啟一系列的2020台南耶誕燈節系列活動。

台南市長黃偉哲表示，環河街廣8廣場及舊台南魚市場是早年搭乘客船往返安平和舊城區的重要碼頭和漁獲集散銷售處，經觀旅局進行景觀改造後重獲新生，透過耶誕燈節布置，將會成為年末觀光亮點。

觀光旅遊局長郭貞慧說，市區耶誕點燈晚會委由雲林科技大學專業團隊設計，運河河樂燈區將以「銀河與運河的浪漫」主題呈現，耶誕樹以五餅二魚的繁衍複生概念進行雷雕圖案設計，15公尺雪白典雅的耶誕樹在運河夜間水面上，映照絢爛光芒，宛如塞納河畔的浪漫氛圍，配合剛改造完成的「舊台南魚市場」環境藝術，令人驚艷。

新營地區也將在新營文化中心及綠川廊道進行耶誕樹及燈飾布置，配合燈區展示，觀旅局將與台南市基督教協進會、天主教台南教區、基督教長老教會新營教會與新營聯禱會等教會團體合作，舉辦耶誕點燈晚會及「HOHOHO！Ho樂耶誕月」系列市集與報佳音表演。

另外，札哈木公園等地的耶誕燈飾也將陸續點亮，加上奇美博物館、南紡購物中心、大遠百、新光三越等多處別具特色的耶誕樹燈飾布置，屆時將為台南增添多處觀光亮點。