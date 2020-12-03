新港五夠讚！23座造型糖果屋周末展示 呈現在地特色

每年12月在嘉義縣新港鄉備受期待的「新港五夠讚」活動，將在5日、6日在新港媽祖公園開幕，活動現場除了將有新港五寶，農產品展示、販售外，最受矚目的莫過於糖果屋比賽。

今年參加的糖果屋比賽多達23座，有中西式鄉村風、知名建築、鄉土情懷等特色，以新港極具特色的糖果、花生和環保回收再利用的材質，是新港各家商店全家動員或請學生協助，花了許多心血、精力完成，每件作品都獨一無二。

新港五夠讚是指富有盛名的蕃茄、甜椒、洋桔梗、交趾陶及新港糖等五寶，活動當天除展售農特產，更有LAD花式藍球秀、魔術秀、虎團劇溜溜球、小V氣球秀及吉他樂團表演等精彩表演、舞台活動中更安排了互動遊戲，免費將自製食物及紀念品帶回家，讓參與的民眾一起同樂認識五寶。