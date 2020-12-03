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台南表揚績優創新廠商 黃偉哲鼓勵勇於轉型

中央社 / 台南3日電

台南市政府投入經費推動地方型中小企業創新研發計畫，今年共有14家廠商獲市府評選為績優，共創造新台幣1.5億元產值，今天由台南市長黃偉哲頒獎表揚，並盼廠商勇於轉型。

台南市政府經濟發展局上午在新營區的贏地創新育成基地舉辦「109年台南市地方型SBIR結案執行績優廠商頒獎典禮」，各廠商並於現場展示計畫內容及成果，如魅客族資訊公司拓展群飛展演服務，在2019高雄跨年活動與2020國慶煙火等大型活動展演，增加產值達1000萬元。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，台南市政府推動企業創新研發計畫（SBIR），今年新增「新創事業」領域，讓新創團隊爭取經費更加容易，並帶領新創團隊參加各種展覽活動，在今年結案廠商中選出的14案執行績優廠商，共創造1.5億元營收，產出39項新產品或服務，促成投資額達8600萬元。

陳凱凌指出，目前台南在地廠商有90%以上為中小企業，市府積極輔導業者累積創新研發能量及強化競爭力，特別針對發展全球重要趨勢技術，如智駕車、5G、數位轉型等議題，由專家學者及業界先進組成輔導團進行訪視，協助企業導入智慧化、自動化及數位化。

黃偉哲表示，今年台南市地方型SBIR計畫的輔導家數、市府預算及中央補助款都在各縣市中名列前矛，因此當中小企業面臨變局時，市府可以協助提供研發創新及人員訓練的經費，協助企業度過難關，明年更會持續加強輔導力道，攜手開拓商機，共創雙贏。

他說，未來台南市政府將持續提供各項輔導資源，希望以政府資金挹注為助力，分擔廠商早期研發風險，鼓勵在地企業勇於轉型及創新，並在台南深耕發展，提升產業競爭力。

競爭力 黃偉哲

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